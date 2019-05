Europee | Carfagna | FI | | ' La politica e le Istituzioni devono occuparsi della sicurezza a

ESCLUSIVA Sen. Dal Mas - FI - : "Mara Carfagna? Non si tratta di esclusione dalle Europee" : L'anima giustizialista del 'Movimento 5 Stelle' non la scopriamo oggi, per costoro la presunzione di innocenza non dovrebbe valere per chi fa politica. Anche per Salvini arriva però un momento della ...

Elezioni Europee - Mara Carfagna esclusa dalle liste di Forza Italia : Mara Carfagna non correrà alle prossime Elezioni europee di fine maggio. Dopo la polemica scoppiata nella giornata di ieri, con i vertici di Forza Italia che hanno accusato la vicepresidente della Camera di voler tentare un "golpe" contro Berlusconi, la Carfagna non è stata inserita nelle liste presentate oggi dal partito per la circoscrizione Sud.Continua a leggere

Europee - caso Carfagna : il post Berlusconi è già cominciato : La candidatura a sorpresa di Mara Carfagna per la circoscrizione Sud è stata brutalmente bocciata dall’inner circle Berlusconiano che ha accusato (con una dichiarazione anonima accreditata dall’Ansa) la deputata salernitana di aver tentato un vero e proprio “golpe” per “rottamare” anzitempo nientedimeno che lo stesso Cavaliere...

Forza Italia - scontro interno in vista delle Europee : “Golpe della Carfagna contro Berlusconi”. Lei replica : “A disposizione” : A poche ore dalla scadenza dei termini di presentazione delle liste per le prossime elezioni europee si apre lo scontro in Forza Italia, con un “big” del partito azzurro che parla di di “golpe” di Mara Carfagna per tentare di rottamare Silvio Berlusconi e sfilargli la guida del partito a 24 ore dalla consegna in Corte d’Appello delle liste che sono già state compilate. “Nessun golpe, chi lo dice invece di ...

