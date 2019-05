Economia mondiale batte le stime e smentisce Fmi

Albania : Banca mondiale - Economia cresciuta del 4 - 2 per cento nel 2018 : Tirana, 05 mag 13:01 -, Agenzia Nova, - L'economia dell'Albania è cresciuta del 4,2 per cento nel 2018, trainata da un aumento della produzione di energia dovuta a condizioni idrologiche "eccezionalmente favorevoli" e alla crescita dei ...

I cambiamenti climatici e il pesante impatto che avranno sull'Economia mondiale : I cambiamenti climatici si faranno sentire sempre con più prepotenza sull'economia ed entro il 2300 il costo sarà di trilioni e trilioni di dollari

Borsa Tokyo : prevale la prudenza per via delle nubi su Economia mondiale : Chiusura all'insegna della prudenza per la Borsa di Tokyo sulle inquietudini persistenti sulla congiuntura internazionale. L'indice Nikkei ha terminato gli scambi guadagnando lo 0,11%, +23,81 punti a ...

L'Economia mondiale rallenta e quella italiana diventa un caso preoccupante : Piuttosto, osserva Draghi, la Bce si concentrerà ora sui meccanismi di trasmissione degli stimoli alL'economia reale. I dettagli sulla nuova serie di Tltro, le operazioni mirate di rifinanziamento a ...

Christine Lagarde : 'Economia mondiale non cadrà in recessione' : Il 2 aprile a Washington la presidente del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde ha detto che la crescita economica mondiale è rallentata ma che non ci sarà una fase di recessione e che ...

Fmi : "70% dell'Economia mondiale subirà un rallentamento ma non vediamo recessione a breve" : Così il direttore generale del Fmi, Christine Lagarde, parlando a Washington sulla situazione economia mondiale indicata come delicata e instabile.

Juncker : “Esagerato dire che l’Italia sia un pericolo per l’Economia mondiale ma crescita zero aumenta problemi” : Il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai1 ha dichiarato: “Penso che l’Italia sappia quali sono i suoi problemi. La crescita italiana è in ritardo rispetto all’Europa, e da vent’anni a questa parte, bisognerà dunque che l’Italia torni a scoprire gli strumenti che le permetteranno di rilanciare la propria crescita, ma dire che l’Italia ...

Borse asiatiche : tonfo di Tokyo - -3% - - torna paura frenata mondiale Economia : Alla base delle vendite, la paura di un rallentamento dell'economia mondiale.