Dominic Thiem | ' Il record di Nadal a Parigi resterà per l' eternità'

Tennis - ATP Barcellona 2019 : Dominic Thiem annienta Daniil Medvedev e conquista il titolo catalano : Dominic Thiem conquista l’ATP 500 di Barcellona (Spagna), piegando in due set il russo Daniil Medvedev (n.14 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-0 in 1 ora e 14 minuti di partita. L’austriaco conquista il secondo titolo dell’anno dopo Indian Wells e nel feudo di Rafael Nadal mette in luce le sue grandi qualità sul rosso. Per lui è il 13° torneo vinto in carriera e 23 anni dopo Thomas Muster pone il marchio di un giocatore ...

ATP Barcellona – Dominic Thiem liquida Munar : l’austriaco approda ai quarti di finale : Dominic Thiem conquista il pass per i quarti di finale dell’ATP di Barcellona: il tennista austriaco liquida Jaume Munar in due set Primo set sofferto, poi secondo vinto in scioltezza. Dominic Thiem approda ai quarti di finale dell’ATP di Barcellona con una prestazione tutto sommato convincente. Il tennista austriaco, attuale numero 5 del ranking mondiale maschile e 3ª testa di serie del seeding del torneo catalano, ha avuto la meglio ...

Dominic Thiem sbobba i Giochi Olimpici - giocherà a Kitzbuhel : Se si scava un po', tuttavia, non c'è da sorprendersi del forfait del numero 5 del mondo , assente anche a Rio. Proprio nel 2016 in un'intervista, Thiem aveva detto: ' Per me i Giochi Olimpici non ...

ATP - Dominic Thiem è pronto a prendersi la vetta? L’ex “terraiolo” è la vera alternativa ai big 3 : Dominic Thiem, dopo la vittoria ad Indian Wells, si sta proponendo come l’uomo che può davvero insidiare il dominio di Nadal, Federer e Djokovic Dominic Thiem continua a sorprendere. Il giovanotto di belle speranze affacciatosi nel tour qualche anno fa proveniente dalla sua Wiener Neustadt, si sta pian piano facendo valere, tanto da rappresentare al momento la vera alternativa ai big 3 del tour ATP. All’età di 26 anni, Thiem ...

Tennis – Dominic Thiem versione… allenatore : “chi prenderei nella mia squadra di calcio? Scelgo Nadal e…” : È stato chiesto a Dominic Thiem con chi formerebbe una squadra di calcio fra i colleghi: il Tennista austriaco ha scelto 3 compagni niente male Nel corso dei vari incontri con i media ad Indian Wells, il campione dell’edizione 2019, Dominic Thiem, si è trovato a rispondere ad una curiosa domanda… calcistica. Il Tennista austriaco gioca a calcio nel tempo libero, specialmente quando si trova in Austria, ed è grande tifoso del ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : in finale Dominic Thiem rimonta e batte Roger Federer dopo due ore di battaglia : Il torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells va all’austriaco Dominic Thiem, testa di serie numero 7, che nell’atto conclusivo sul cemento statunitense supera in rimonta il numero 4, l’elvetico Roger Federer, con il punteggio di 3-6 6-3 7-5, dopo due ore e tre minuti di aspra battaglia sportiva. Nel primo set parte forte Federer, che trova il break nel secondo game e vola sul 3-0. L’austriaco sistema il servizio, vincendo i ...