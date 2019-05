Conte esce allo scoperto | ' Al 60% allenerò in Italia La priorità è andare dove si può

Conte esce allo scoperto : 'Al 60% allenerò in Italia' : Antonio Conte è sulla bocca di tutti, i tifosi di Roma , Inter e Juventus sono in attesa di un suo possibile annuncio come allenatore. Il tempo scioglierà ogni riserva e per adesso sono poche le ...

Conte alla Roma? Totti esce allo scoperto : arriva il chiaro messaggio! : Conte ROMA- Francesco Totti ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul potenziale prossimo futuro di Antonio Conte sulla panchina dei capitolini. L’ex numero 10 giallorosso ha così ammesso: “Conte? Chiedete a lui se arriverà in giallorosso”. Una dichiarazione che lascia totalmente le porte aperte all’arrivo dell’ex tecnico del Chelsea nella capitale. Una possibile conferma che annullerebbe […] More

L'Italia torna a crescere. Conte : 'Vogliamo evitare l'incremento dell'Iva. Non è il momento di una riforma fiscale'. E sul caso Siri : '... : Questo ci fa sperare che l'economia possa crescere in modo sostenuto'. E' quanto ha detto da Tunisi il premier, Giuseppe Conte , commentando le stime dell'Istat sulla crescita nel corso della ...

Conte : Italia torna a crescere - dimostrata bontà nostra manovra : Roma, 30 apr., askanews, - "L'Italia torna a crescere e questo ci conforta della bontà della nostra manovra economica e delle misure fin qui adottate. C'è da considerare anche il Contesto ...

Cresce il peso della disinformazione in Rete che raggiunge il 7% dei Contenuti online. Osservatorio Agcom : La cronaca, con il 40%, è la categoria maggiormente oggetto di disinformazione, seguono politica, 16%,, scienza e tecnologia, 14%,, spettacolo, 12%, poi ancora cultura, 7%,, economia, 5%,, esteri, 4%,...

Via della Seta - Conte : «Italia-Cina - intesa limpida : l’obiettivo è crescere» : Il premier: è una scelta economica compatibile con l’Alleanza atlantica. Altri Paesi collaborano con Pechino, non sarà un cavallo di Troia

