Casillas torna a casa : 'Non so cosa mi riserva il futuro' : Dopo la paura, la gioia del ritorno a casa. Iker Casillas è stato dimesso dall'ospedale di Oporto dove era stato ricoverato mercoledì scorso in seguito ad un infarto . Il numero 1 del Porto è apparso ...

Casillas ritorna dopo l'infarto? L'esperto : "Lo escluderei" : 'Il nostro modello è studiato e apprezzato in tutto il mondo, anche in Paesi, come parte dell'Europa e negli Stati Uniti, dove ci sono regole diverse. L'ECG sotto sforzo resta l'unico screening ...