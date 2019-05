Serie A Genoa | Prandelli | «Rigore? Criscito e Sanabria si sono messi d' accordo»

Serie A. Romero replica a El Shaarawy - Genoa-Roma 1-1 : La Roma sfiora il successo grazie al mancino di El Shaarawy all'82', ma nel recupero il Genoa trova il pari con lo stacco di testa di Romero

Risultati Serie A diretta live - 35^ giornata : pari tra Genoa e Roma - si gioca Napoli-Cagliari [FOTO] : 1/20 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Serie A - Genoa-Roma 1-1 : Romero risponde ad El Shaarawy : La Roma frena la corsa Champions, dopo un finale pazzesco a Marassi . I giallorossi sembravano aver trovato il colpo da tre punti con El Shaarawy all'82', sempre più capocannoniere della squadra a ...

Serie A - la Roma non va oltre l'1-1 col Genoa tra mille emozioni nel finale : Arbitro : Mazzoleni Marcatori : 37' st El Shaarawy, R, , 46' st Romero, Rolon, G, Ammoniti : Zaniolo, R, Note : Mirante para un rigore a Sanabria al 51' st LA CRONACA DEL MATCH

Serie A Atalanta - Gasperini : «Tiferò Genoa come sempre - stavolta un po' di più» : LAZIO-Atalanta 1-3: LA CRONACA CONSAPEVOLEZZA - "Qual è stato il momento in cui abbiamo pensato che eravamo da Champions? Abbiamo cominciato a crederci dopo un inizio difficile di campionato, il ...

Serie A - dove vedere Genoa-Roma in Tv e in streaming : Pur avendo ormai sistemato il discorso scudetto ormai un paio di settimane fa, a mantenere viva l’attenzione degli appassionati ci sono la lotta per la qualificazione Champions e quella che coinvolge le squadre impegnate a lottare per la permanenza in Serie A. La sfida tra Genoa e Roma di oggi rappresenta così uno scontro fondamentale […] L'articolo Serie A, dove vedere Genoa-Roma in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e ...

Probabili Formazioni Genoa – Roma - Serie A 05/05/2019 : Probabili Formazioni Genoa – Roma, Serie A 05/05/2019Genoa e Roma si sfidano per raggiungere i propri obiettivi stagionali: padroni di casa alla ricerca della salvezza matematica, ospiti per la Champions.GENOVA – Prandelli si affida a Radu in porta e una difesa composta da Romero, Zukanovic e Biraschi. Sugli esterni ci saranno Criscito e Lazovic, mentre al centro spazio per Radovanovic, Lerager e Bessa. In attacco occasione per ...

Serie A - Genoa-Roma : il 50% punta sui giallorossi : ROMA - Il Genoa cerca tre punti che potrebbero valere la salvezza matematica, la Roma invece vuole proseguire la striscia positiva con cui si è rimessa in corsa per la qualificazione alla prossima ...

Serie A Genoa - l'operazione di Sturaro è perfettamente riuscita : GENOVA - Stefano Sturaro si prepara a un lungo stop: il centrocampista del Genoa , ritornato in rossoblu a gennaio dopo le esperienze con la Juventus e Sporting Lisbona , si era fatto male contro il ...

Serie A Genoa - contestazione ad oltranza annunciata dai tifosi : Il presidente Preziosi ha subito risposto intervenendo in diretta all'emittente Primocanale che dava la cronaca della serata. Ha ribadito "che la società è sana" pur ammettendo errori nella gestione ...

Serie A Genoa - Sturaro : ipotesi intervento chirurgico : GENOVA - Si fa sempre più concreta l'ipotesi intervento chirurgico per Stefano Sturaro . Il centrocampista, infatti, venerdì 3 maggio sarà visitato dal prof. Mariani a Villa Stuart per valutare il ...

Serie A - Roma in ansia per Dzeko - Genoa a rischio : Anche quando non segna, e in questa stagione è capitato spesso, per la Roma è fondamentale. Ecco perché a Trigoria stanno facendo di tutto per recuperare Edin Dzeko in vista della trasferta di ...

Video/ Spal Genoa - 1-1 - : highlights - Lapadula pareggia! - Serie A - : Video Spal Genoa, risultato finale 1-1,: highlights e gol della partita disputata al Mazza per la 34giornata di Serie A.

Serie A - Genoa : Lapadula - da esubero a nuovo bomber : Sino all'ultimo giorno del mercato di gennaio il Genoa aveva cercato in tutti i modi di trovare una sistemazione a Gianluca Lapadula, che nella prima parte del campionato era sempre rimasto ai margini ...