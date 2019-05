Sampdoria | Giampaolo | O si cresce o vado via

Sampdoria - Giampaolo arrabbiato : “O cresciamo o vado via” : “Ho gia’ parlato con la societa’: un altro anno nell’anonimato, il prossimo, non ci sto a viverlo. In questi tre anni siamo cresciuti, ora ci serve uno step ulteriore o altrimenti non e’ proponibile che io rimanga qui“. Cosi’ Marco Giampaolo, tecnico della Samp, parla del suo futuro dopo il pari in casa Parma. “Non gioco su due tavoli – ha detto il tecnico dei doriani a Sky – Con ...

Parma-Sampdoria - le formazioni ufficiali : Giampaolo schiera Gabbiadini : Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali – Si giocano le partite delle 15 valide per il campionato di Serie A, si gioca la partita tra Parma e Sampdoria. La squadra di D’Aversa è reduce da quattro pareggio consecutivi ed è alla ricerca della vittoria della tranquillità, la squadra di Giampaolo non ha più grandi obiettivi, solo quello di concludere al meglio la stagione. Ecco le formazioni ufficiali del match. Parma-Sampdoria, ...

Sampdoria - Giampaolo in conferenza : “Proviamo a migliorare il risultato dello scorso anno” : Il recente cammino altalenante ha compromesso l’obiettivo qualificazione all’Europa per la Sampdoria, attesa domani dalla trasferta di Parma. Alla vigilia del match, le parole in conferenza stampa del tecnico blucerchiato Marco Giampaolo. Ecco cosa ha detto. “Quando svanisce un obiettivo, le motivazioni vengono meno, nel calcio come nella vita. Poi però c’è il rispetto per la maglia, per la tifoseria e la voglia di ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Niente Europa? Non ho rimproveri da fare ai ragazzi' : Marco Giampaolo, 51 anni. Ansa La Samp per Quagliarella, Quagliarella per la Samp. Con l'obiettivo settimo posto ormai di fatto quasi irraggiungibile, i blucerchiati fanno ora il tifo per vedere il ...

Sampdoria-Lazio 1-2 - Giampaolo : 'Abbiamo salvato l'onore - ma non mi basta' : - Sampdoria battuta dalla Lazio 1-2, si allontana l'Europa - La cronaca della partita - - LE FOTO : le immagini del primo tempo - Gli scatti del secondo tempo - E ora, l'Europa? 'Dove andiamo? Ora ci ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Perso per nostri demeriti - primo tempo non all'altezza» : GENOVA - " Il secondo tempo mi fa ancora più rabbia se penso a come abbiamo giocato nel primo ". Così Marco Giampaolo , ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta casalinga che allontana le velleità europee subita con la Lazio . " Nella prima frazione di gioco non siamo stati all'altezza - ammette il tecnico doriano -, mentre nel ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Colpa nostra - ma in 11 contro 11 non so come sarebbe finita' : A Sky Sport ha parlato Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, sconfitta 2-1 dalla Lazio: 'Dispiace per questo risultato, il primo tempo assolutamente non è stato all'altezza. Non si può subire gol per ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Manca qualcosa per colmare il gap» : GENOVA - " Le partite che rimangono da qui al termine del campionato contengono parte di quell'uno che ci è mancato fino a questo momento e determineranno quanto è consistente quel quid a cui dobbiamo ...

Sampdoria : offerta di rinnovo per Giampaolo : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il presidente vuole blindarlo proponendogli un allungamento sino al 2022.

Sampdoria - Giampaolo e la nuova missione tra k.o. e addio di Sabatini : Il premio ricevuto da Omar Colley come miglior atleta gambiano dell'anno fra quanti giocano all'estero, e mostrato con orgoglio dal difensore su Instagram, conferma la validità delle scelte di mercato ...

Sampdoria tra campo e cessione - Giampaolo in conferenza : “Spero il Presidente venda il più tardi possibile” : Non si vuole fermare dopo i buoni risultati ottenuti finora e la vittoria nel derby contro il Genoa. L’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato alla vigilia del match di domani in casa del Bologna. Ecco le sue parole in conferenza: “Bisogna andare oltre la dimensione provinciale. Non possiamo accontentarci del derby, dobbiamo lottare per un obiettivo più grande. Essere lì fino alla fine. Perché ci accresce ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Con il Bologna sfruttiamo l'onda lunga del derby» : GENOVA - Dopo il delirio e la gioia che solo un derby vinto può dare, la Sampdoria torna in campo domani contro il Bologna al Dall'Ara. Marco Giampaolo , allenatore doriano, esordisce così in ...

Sampdoria - le rivelazioni di Ferrero : “Giampaolo resta - mentre Defrel…” : Massimo Ferrero ha parlato della sua Sampdoria e del futuro del tecnico Marco Giampaolo che sarà ancora legato ai doriani In casa Sampdoria continua a tenere banco la questione legata alla cessione societaria. Ferrero ha rigettato ogni ipotesi di questo tipo, smentendo le voci che circolano da settimane. Nel frattempo il club doriano è impegnato a pianificare il futuro, futuro che potrebbe essere ancora targato Giampaolo. Massimo Ferrero, ...

Panchina Sampdoria - le parole del Presidente Ferrero su Giampaolo : “Giampaolo rimane“. Così Massimo Ferrero, Presidente della Sampdoria, al termine del Cda della società che si è svolto questa mattina per l’approvazione del bilancio. Che “è in attivo ma non posso dire il numero di milioni“. Ferrero ha parlato di Gregoire Defrel, protagonista nelle ultime settimane: “E’ venuto a Genova per far vedere le sue qualità, visto che ne ha tante. Lui non si sentiva a Roma ...