Parma Sampdoria | dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn

Parma-Sampdoria - per onorare il gemellaggio giocheranno a “maglie invertite” : Parma e Sampdoria si scambieranno le maglie in vista dell’incontro del 5 maggio, un’edizione limitata per beneficenza Parma e Sampdoria si affronteranno il 5 maggio in una gara che presumibilmente non servirà alla classifica delle due pretendenti. Si tratta di due società molto amiche, unite anche da un gemellaggio che accomuna le due tifoserie, tanto da portare ad un’iniziativa anomala: le due squadre giocheranno infatti ...

Parma-Sampdoria - maglie invertite per rinnovare il gemellaggio [VIDEO] : Un gemellaggio tra le due tifoserie che dura da quasi 30 anni e l’occasione di rinnovarlo domenica in occasione del match Parma-Sampdoria. La Sampdoria scenderà in campo con una speciale rivisitazione della casacca crociata mentre il Parma utilizzerà una versione gialloblù della maglia blucerchiata. #Blucrociati – Not just colours è il nome dell’iniziativa che vedrà due tra le divise italiane più iconiche di tutti i tempi ...

Calcio - Serie A 2019 : la Lazio supera la Sampdoria - un punto per Chievo - Parma - Spal e Genoa : Trentaquattresima giornata di gare nella Serie A di Calcio 2019, che in questa domenica pomeriggio ha vissuto tre partite ricche di gol e di spettacolo, dopo il lunch match tra Frosinone e Napoli, in cui è arrivato il successo dei campani, per 2-0. Due pareggi invece nelle gare delle 15, a cominciare dall’1-1 tra il già retrocesso Chievo Verona e Parma, in cui il colpo di testa di Juraj Kucka è stato pareggiato da Riccardo Meggiorini, al ...