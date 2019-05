Lazio-Atalanta 1-3 | i nerazzurri blindano il quarto posto

Serie A - Lazio-Atalanta 1-3 : disastro Wallace - Gasp vede la Champions : Wallace, L, Ammoniti: Bastos, Caicedo, Leiva, Correa, L,; Masiello, Gomez, Mancini, A, Espulsi: nessuno LA CRONACA DEL MATCH

Pagelle Lazio-Atalanta 1-3 : voti e tabellino del match : LAZIO ATALANTA 1-3 – La Lazio dice forse definitivamente addio ai sogni Champions e deve inchinarsi di fronte ad una grande Atalanta. All’Olimpico, a 10 giorni dalla finale di Coppa Italia che le vedrà nuovamente contrapposte, gli uomini di Gasperini ottengono una grande vittoria, con la quale certificano la loro candidatura per un posto nell’Europa […] L'articolo Pagelle Lazio-Atalanta 1-3: voti e tabellino del match ...

Lazio-Atalanta : streaming - tv - formazioni e risultato – FINALE (1-3) : Lazio-Atalanta: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Lazio-Atalanta 90+4′ Fallo di Romulo su Gomez. FINISCE LA PARTITA: L’ATALANTA ESPUGNA ANCHE L’OLIMPICO: 1-3 PER LA SQUADRA DI GASPERINI CHE VOLA A UN PASSO DAL TERZO POSTO, CONSOLIDANDO LA QUARTA POSIZIONE IN CLASSIFICA! A TRA POCO PER IL COMMENTO FINALE DELLA PARTITA! 90+4′ Ultimo giro di orologio. ...

Straordinaria Atalanta : vince 3-1 in casa Lazio e ipoteca la Champions : Straordinaria. Non ci sono altri termini per definire la stagione dell’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi vincono 3-1 all’Olimpico contro la Lazio e ipotecano la Champions League del prossimo anno. A tre giornate dalla fine, sono al quarto posto a 62 punti a una lunghezza dall’Inter. Al momento, hanno quattro punti sulla Roma che però è impegnata nel pomeriggio a Genova contro il Genoa. Il Torino a 57 e il Milan, con una ...

Risultati Serie A 35ª Giornata – Atalanta strepitosa - Lazio spazzata via : Frosinone in Serie B : L’Atalanta batte la Lazio e blinda il quarto posto, Frosinone matematicamente in Serie B: i Risultati delle partite di Serie A della 35ª Giornata Dopo la vittoria dell’Empoli sulla Fiorentina nel lunch match, il pomeriggio della 35ª Giornata di Serie A prosegue con un tris di match ricchi di gol ed emozioni. Il risultato più importante arriva dal big match fra Lazio e Atalanta che mette in palio punti importanti per l’Europa. ...

Lazio-Atalanta 1-3 - le pagelle di CalcioWeb : Wallace da 3 [FOTO] : 1/16 ALFREDO FALCONE ...

Lazio-Atalanta : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE (1-3) : Lazio-Atalanta: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Lazio-Atalanta 83′ Ammonito Mancini per un fallo a centrocampo su Correa. Punizione già battuta dall’Atalanta. Salterà la partita casalinga contro il Genoa il difensore bergamasco, che era diffidato. 81′ Sembra aver deposto le armi la Lazio che, nonostante tutto, continua ad attaccare, anche se con un ritmo ...

Lazio-Atalanta 1-2 DIRETTA LIVE | Cronaca : Lazio-Atalanta, Serie A 2018-2019: Cronaca in DIRETTA LIVE con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

Lazio-Atalanta : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE (1-2) : Lazio-Atalanta: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Lazio-Atalanta 65′ Fallo di Gomez su Bastos. Punizione già battuta dalla Lazio! 64′ Cross di Zapata dalla sinistra: non arriva a colpire né Ilicic, né l’accorrente Hateboer! 63′ Tiro dalla distanza di Luis Alberto. Palla direttamente in tribuna! 62′ Prova a reagire la Lazio e a impostare una ...

Lazio-Atalanta 1-1 Diretta Vantaggio di Parolo. Pareggio di Zapata : La sfida dell'Olimpico di Roma tra Lazio e Atlanta può senza dubbio essere considerata uno dei big match della 35esima giornata di Serie A: per i ragazzi di Simone Inzaghi, reduci dai 3...

Live Lazio-Atalanta 1-1 : Zapata risponde a Parolo : La sfida dell'Olimpico di Roma tra Lazio e Atlanta può senza dubbio essere considerata uno dei big match della 35esima giornata di Serie A: per i ragazzi di Simone Inzaghi, reduci dai 3...

Lazio-Atalanta : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE (1-1) : Lazio-Atalanta: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE La cronaca in tempo reale del primo tempo di Lazio-Atalanta 31′ Fallo di Zapata su Wallace a centrocampo. Punizione già battuta dalla Lazio. 30′ Allontana Zapata sulla battuta di Luis Alberto! 30′ Chiude Castagne in area su Lucas Leiva. Angolo per la Lazio, ma che bella prima mezz’ora di gioco all’Olimpico! 29′ Azione prolungata ...

Lazio-Atalanta 1-0 Diretta Vantaggio di Parolo : La sfida dell'Olimpico di Roma tra Lazio e Atlanta può senza dubbio essere considerata uno dei big match della 35esima giornata di Serie A: per i ragazzi di Simone Inzaghi, reduci dai 3 punti ...

Lazio-Atalanta : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE (1-0) : Lazio-Atalanta: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE La cronaca in tempo reale del primo tempo di Lazio-Atalanta 11′ Accelerazione di Gomez nella metà campo laziale. L’argentino entra in area e conclude: tiro debole controllato con lo sguardo da Strakosha. 10′ Dalla distanza ci prova Luis Alberto per la Lazio. L’interno destro dello spagnolo viene controllato benissimo da Gollini che blocca in due ...