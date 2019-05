Volley | playoff A1 donne | Conegliano domina anche gara-2 | Novara surclassata

Volley - finale playoff : Perugia strapazza 3-0 Civitanova in gara-1 : La gara-1 della finale playoff di Superlega sorride a Perugia . Al PalaBarton la Sir sconfigge 3-0 Civitanova : 25-13, 25-18, 25-18 i parziali. I campioni d'Italia sono perfetti: Hoag è una sentenza ...

Volley - playoff : Conegliano domina gara-1 di finale - Novara non può nulla : gara-1 della finale Scudetto di Serie A1 di Volley femminile dice con forza Conegliano . La Imoco infatti passeggia in casa di una Igor Novara mai in partita e si impone nettamente per 3-0, 15-25, 20-...

Perugia-Modena - gara-5 semifinale playoff Volley : quando si gioca? Data - programma - orario d’inizio e tv : Perugia e Modena si affronteranno nella decisiva gara-5 della semifinale scudetto di volley maschile. La seria è infatti in totale parità sul 2-2 (due vittorie per parte, entrambe ottenute in casa) e così sarà decisiva la “bella” per decidere chi potrà disputare la Finale Scudetto contro la vincente di Trento-Civitanova. L’appuntamento è per domenica 28 aprile alle ore 18.00, salvo eventuali variazioni che potrebbero essere ...

Civitanova-Trento - Gara-4 Playoff Volley : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Appuntamento da non perdere questo pomeriggio con la SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di volley maschile. Civitanova e Trento si affronteranno nella quarta sfida della serie di semifinale (ore 18.00), in un incontro che potrebbe scrivere la parola fine sull’appassionante scontro diretto tra le due formazioni rispettivamente terza e seconda al termine della stagione regolare. La squadra allenata da Fefè De Giorgi cercherà ...

Volley femminile - Conegliano e la terza Finale Scudetto : Pantere indemoniate - playoff dominati e caccia al tricolore : Conegliano potrà andare a caccia del terzo Scudetto della sua giovane storia, il club fondato soltanto nel 2012 ha già conquistato il tricolore nel 2016 e nel 2018 e si è guadagnato il diritto di disputare la terza Finale per il titolo. Le Campionesse d’Italia in carica si sono letteralmente sbarazzate di Monza in una semiFinale a senso unico: 9-1 il conto dei set in tre partite disputate dove si è vista tutta la differenza tra la ...

Samsung Volley Cup – Imoco Volley Conegliano prima finalista Playoff : Saugella Team Monza ko in Gara-3 : Samsung Volley Cup: L’Imoco Volley Conegliano è la prima finalista dei Playoff! In Gara-3 la Saugella Team Monza si arrende sul 3-1 al Palaverde. Giovedì 25 aprile prosegue la serie tra Scandicci e Novara L’Imoco Volley Conegliano è la prima finalista dei Play Off Scudetto 2018-2019. Le campionesse d’Italia in carica chiudono in tre gare la serie di semifinale della Samsung Volley Cup contro la Saugella Team Monza: dopo ...

Volley femminile - Semifinali Playoff Scudetto : Novara-Scandicci - gara-2 fondamentale. Egonu e compagne per il pareggio : Novara per rialzarsi e riaprire i conti, Scandicci per continuare a volare e ipotecare la qualificazione all’atto conclusivo: si presenta così la gara-2 delle Semifinali Scudetto di Volley femminile, oggi pomeriggio (ore 18.00) le due squadre si fronteggeranno in una partita fondamentale per l’intera serie e il cui esito potrebbe rivelarsi determinante per definire chi potrà giocarsi il tricolore. Le toscane hanno vinto ...

Volley femminile - semifinale playoff Serie A1 2019 : Conegliano travolgente! Monza demolita in casa nella prima sfida della serie : Un dominio incontrastato e incontrastabile quello messo in campo da Conegliano nella prima sfida della semifinale della serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le ragazze allenate da Daniele Santarelli si sono imposte con il risultato di 3-0 (25-16; 25-14; 25-16) sul campo di Monza volgendo subito a proprio favore il fattore campo e mettendo un primo tassello importante sulla strada verso la finale. Al di là del punteggio, ciò che ha ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto : gara-2 - Perugia cerca il colpaccio a Modena. Civitanova per volare sul 2-0 con Trento : Venerdì 19 aprile si giocheranno le gare-2 delle Semifinali Scudetto, le due serie al meglio delle cinque partite sono già arrivate a un momento importante: Civitanova e Perugia cercheranno di portarsi sul 2-0, Trento e Modena proveranno ad agguantare il pareggio. Civitanova-Trento (ore 20.30): Si torna in campo dopo la battaglia di gara-1, le due squadre si sfideranno con alle spalle i 160 minuti infuocati di martedì sera al termine dei ...

Samsung Volley Cup – Inizia lo spettacolo di Gara-1 di semifinale Playoff : venerdì la sfida tra Saugella Monza e Imoco Conegliano : Samsung Volley Cup: venerdì sera alle 20.30 la Saugella Monza ospita alla Candy Arena l’Imoco Volley Conegliano per Gara-1 di semifinale. Live in esclusiva su LVF TV Comincerà venerdì 19 aprile, alle 20.30, la serie di semifinale dei Play Off Scudetto della Samsung Volley Cup tra Saugella Team Monza e Imoco Volley Conegliano. La Candy Arena ospiterà il primo confronto tra le brianzole di Miguel Angel Falasca, mai così avanti in ...

Volley femminile - Playoff Serie A1 2019 : semifinali al via! Conegliano favorita contro Monza - tra Scandicci e Novara regna l’equilibrio : L’attesa sta per terminare: si apre domani sera il programma delle semifinali dei Playoff della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Il calendario particolarmente fitto impegnerà le quattro formazioni rimaste in corsa per lo scudetto con sfide ogni due giorni, fino alle eventuali gara-4 e gara-5 in programma giovedì 25 e sabato 27 aprile. A differenza di quanto accaduto nei quarti di finale infatti, serviranno tre vittorie per chiudere ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto : Trento-Civitanova 2-3 - successo esterno dei marchigiani in gara-1 al termine di una partita infinita : Una partita interminabile e ricca di colpi di scena quella che ha messo di fronte Trento e Civitanova, nella gara-1 delle semifinale Scudetto della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato nazionale di Volley maschile. La formazione allenata da Fefé De Giorgi ha ottenuto un importantissimo successo in trasferta con il punteggio di 2-3 (25-20; 23-25; 25-19; 26-28; 19-21) al termine della partita più lunga della storia dei Playoff (160 minuti). ...

Volley - Trento-Civitanova nella leggenda : la partita più lunga della storia dei playoff - 160 minuti di battaglia! : Trento-Civitanova, gara-1 delle semifinali scudetto di Volley maschile, è già entrata nella storia della nostra pallavolo. La partita andata in scena questa sera, vinta dalla Lube al tie-break, è infatti durata ben 160 minuti, cioè è l’incontro più lungo di sempre dei nostri playoff visto che sono stati superati i 157 minuti guarda caso di Trento-Civitanova, gara-2 della finale scudetto 2017. Considerando invece anche le partite di regular ...