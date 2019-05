Tutte le malattie che è possibile riconoscere con l’olfatto

wired

(Di sabato 4 maggio 2019) Vanno a caccia di bombe tra aeroporti e stazioni. Affiancano la polizia in cerca di droga e armi, individuano dispersi, esplorano le macerie di terremoti e altre catastrofi in cerca di vittime e sopravvissuti. Insomma: abbiamo messo a lavoro il proverbiale fiuto dei cani in moltissimi modi, e non dovrebbe quindi stupire se i migliori amici dell’essere umano, con i loro nasi infallibili, presto potrebbero rivelarsi preziosi anche per difendere la nostra salute. Con il giusto allenamento, infatti, sembrano in grado di identificare diversecon largo anticipo rispetto ai sistemi diagnostici tradizionali. L’ultima novità in questo senso arriva dall’Experimental Biology meeting in corso ad Orlando: quattro beagle hanno imparato ala presenza di un tumore al polmone in fase precoce con una precisione che si avvicina al 97%. Come ci riescono? Non è chiaro, ma le loro ...

