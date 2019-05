Spoiler episodi ' Beautiful' all' 11 maggio | Steffy chiede a Bill di sposarla

Le foto degli ultimi episodi di Arrow 7 rivelano un ritorno sconvolgente ma i fan inveiscono contro lo Spoiler : Ma era davvero necessario anticipare un ritorno così sconvolgente negli ultimi episodi di Arrow 7? Questo è quello che si chiedono i fan in queste ore almeno da quando hanno avuto la sfortuna di imbattersi in alcuni scatti relativi al prossimo episodio della serie con Stephen Amell e si sono ritrovati davanti un personaggio morto e sepolto ma sempre amato. Di chi stiamo parlando e come è possibile che sia "vivo e vegeto" davanti ai nostri occhi ...

Le foto degli ultimi episodi di Arrow 7 rivelano un ritorno sconvolgente e i fan inveiscono contro lo Spoiler : Ma era davvero necessario anticipare un ritorno così sconvolgente negli ultimi episodi di Arrow 7? Questo è quello che si chiedono i fan in queste ore almeno da quando hanno avuto la sfortuna di imbattersi in alcuni scatti relativi al prossimo episodio della serie con Stephen Amell e si sono ritrovati davanti un personaggio morto e sepolto ma sempre amato. Di chi stiamo parlando e come è possibile che sia "vivo e vegeto" davanti ai nostri occhi ...

Spoiler episodio del 2 maggio di 'Mentre ero via' : Monica si reca alla villa al lago : Dopo una pausa lunga due settimane, torna sulla rete ammiraglia una delle serie più amate e seguite di quest'ultima stagione televisiva Rai, "Mentre ero via", interpretata dalla bravissima Vittoria Puccini e dall'affascinante Giuseppe Zeno. Giovedì 2 maggio, infatti, andrà in onda in prime time su Rai 1 la quinta e penultima puntata della prima stagione, in cui la nostra protagonista dovrà affrontare i segreti della sua famiglia, l'ostilità di ...

Il Trono di Spade 8 - episodio 2 : i meme di Arya spaccano internet (Spoiler) : Nemmeno il secondo episodio de Il Trono di Spade 8 è stato denso di azione: è stata una puntata ricca di dialoghi, a due o di gruppo, molto significativi, soprattutto in vista della tempesta che sta per abbattersi a Grande Inverno, cioè la grande battaglia. Nonostante l’importanza dei fatti, avvenuti tramite le parole, quello che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di GoT, scatenando commenti e meme sui social, ...

Mentre ero via Spoiler - 4° episodio del 18 Aprile : Monica si innamora : Grande attesa per la quarta puntata della serie televisiva Mentre ero via. La fiction Rai in onda ogni giovedì sera su Rai 1 ha conquistato milioni di telespettatori grazie soprattutto alla grande interpretazione di Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Grazie agli spoiler possiamo rivelare cosa vedremo nel prossimo episodio che sarà trasmesso il 18 Aprile. Mentre ero via, riassunto puntate precedenti Nelle puntate precedenti Monica si è risvegliata ...

Un posto al sole - Spoiler dal 26 al 29 marzo : Michele indignato per un episodio di bullismo : La nota soap opera Un posto al sole, come tutte le settimane, riserva numerosi e interessanti spoiler. Nelle puntate che andranno in onda dal 26 al 29 marzo, Beatrice non sarà molto convinta di raccontare la verità a Diego. Intanto, Giulia avrà una brutta discussione con suo marito e in seguito riceverà una visita decisamente gradevole. Alice invece riuscirà a ritrovare un momento di serenità grazie all'aiuto di Marina. Nel frattempo, Alice ...

NCIS Los Angeles 10 - Spoiler episodio 17 : Kensi e Deeks finalmente sposi : "Era ora, finalmente": queste le parole pronunciate sicuramente dalla maggior parte dei fan di N.C.I.S. Los Angeles, fortunata serie americana prodotta dalla CBS, alla notizia del matrimonio tra l'agente speciale dell'N.C.I.S., Kensi Marie Blye (interpretata da Daniela Ruah) e il detective della polizia di Los Angeles, Martin A. "Marty" Deeks (interpretato da Eric Christian Olsen). Un'unione, quella tra Kensi e Deeks, che tutti i fan, fin dalla ...

Upas - Spoiler al 29 marzo : Michele vuole denunciare gli episodi di bullismo : Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai 3 Un posto al sole, in onda dal 21 ottobre 1996 e capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Franco che affronta un periodo di degenza complesso che lo costringe a rimanere alla terrazza. Gli spoiler delle puntate che sono trasmesse sul piccolo schermo da lunedì 25 fino a ...

Le terrificanti avventure di Sabrina parte 2 - dal 5 aprile : poster e Spoiler dei nuovi episodi : La serie rivelazione di Netflix dello scorso anno, Le terrificanti avventure di Sabrina, è composta al momento da una sola stagione di 20 episodi, divisa in due parti: i primi dieci sono stati pubblicati su Netflix il 26 ottobre, uno speciale natalizio il 14 dicembre e i restanti nove episodi arriveranno sulla piattaforma il 5 aprile. La protagonista, Sabrina Spellman, vive nella cittadina di Greendale e, all'apparenza, sembra una normale ...

Arrow 7 in Italia da stasera - Spoiler 1°episodio su Premium Action : Oliver è in prigione : Arriva anche in Italia, come annunciato da tempo, la settima stagione di Arrow, la serie basata sul personaggio dei fumetti DC, conosciuto nel nostro paese come 'Freccia Verde'. Nella serie tv statunitense, iniziata nel 2012, è narrata la storia di Oliver Queen, il giovane miliardario naufragato su un'isola e scomparso per 5 anni, durante i quali ha imparato a sopravvivere e a difendersi dai tanti nemici che ha incontrato. Oliver, una volta ...

Che Dio ci aiuti 5 - Spoiler episodi 19 e 20 : Suor Angela accusata del rapimento di Mattia : Dopo la messa in onda della nona puntata della longeva serie televisiva 'Che Dio ci aiuti 5', giovedì 21 marzo si assisterà alla puntata finale della fiction prodotta dalla Lux Vide. Detto ciò, le anticipazioni del diciannovesimo episodio del decimo appuntamento, dal titolo "Addio", fanno notare che le dinamiche del convento saranno caratterizzate da numerosi sconvolgimenti improvvisi. Suor Angela prenderà una decisione 'dubbia' con l'intento di ...

La porta rossa 2 - Spoiler episodi 11-12 : Vanessa si caccia nei guai : Mercoledì 20 marzo va in onda su Rai due l'appuntamento finale con la serie televisiva 'La porta rossa' giunta alla sua seconda stagione che vede come protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. I due protagonisti della fiction si sono confermati come una delle coppie più amate e apprezzate della televisione per la capacità di confermare nel corso degli anni l'apprezzamento del pubblico. Gli spoiler dell'undicesimo episodio della sesta ...

Che Dio ci aiuti - Spoiler episodi 17 e 18 : la malattia di Eugenia è peggiorata : Ogni giovedì sera va in onda sul piccolo schermo un nuovo appuntamento con la longeva serie televisiva 'Che Dio ci aiuti'. Nuovi colpi di scena sono pronti a sorprendere i milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere le vicende dei personaggi principali dello sceneggiato. Le anticipazioni del primo episodio della nona puntata, intitolato "Istruzioni per crescere", svelano che Suor Angela verrà a conoscenza di un segreto. La donna ...

La porta rossa - Spoiler episodi 9-10 : Eleonora cerca di far parlare Don Giulio : Ogni mercoledì vanno in onda su Rai 2 gli episodi riguardanti la seconda stagione della serie televisiva 'La porta rossa'. Gli spoiler del nono episodio del quinto appuntamento con La porta rossa 2 del 13 marzo svelano che non ci saranno momenti di tranquillità nella vita di Cagliostro. Lo stesso discorso vale per Vanessa, che non riuscirà ad avere una vita normale, sempre sospettosa sul conto di Federico. Il parere della donna mette in risalto ...