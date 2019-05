Giordana contro Tish | Rudy Zerbi senza pietà | Bertè e pubblico lo zittiscono

Tish e Giordana - è scontro al Serale di Amici : Rudy scatenato contro la Bertè : Serale Amici, Tish e Giordana cantano Ragazzo mio Al Serale di Amici 18 continua lo scontro tra Tish e Giordana e lo fa in modi sempre più accesi e imprevedibili: questa volta le due cantanti si sono dovute esibire sulle note di Ragazzo mio, precisamente sull’arrangiamento pensato da Ivano Fossati per Loredana Bertè; quest’ultimo non […] L'articolo Tish e Giordana, è scontro al Serale di Amici: Rudy scatenato contro la Bertè ...

Amici di Maria de Filippi serale 27 aprile 2019 diretta : Giordana contro Tish - nuove sfide per Mameli e Vincenzo : A rendere lo spettacolo unico e all'altezza di uno show di livello internazionale torna ad "Amici" il grande coreografo che ha diretto i più prestigiosi spettacoli nel mondo Giuliano Peparini. Per ...

Amici - l'accusa di Rudy Zerbi contro Giordana : 'Vi dico perché è qui...' : Sono pesanti le accuse che Rudy Zerbi ha mosso contro Giordana Angi , concorrente di Amici 18 con cui più di una volta ci sono stati gravi scontri. Riguardo a lei l'insegnante di canto ha dichiarato: "...

Amici - l'accusa di Rudy Zerbi contro Giordana : "Vi dico perché è qui..." : Sono pesanti le accuse che Rudy Zerbi ha mosso contro Giordana Angi, concorrente di Amici 18 con cui più di una volta ci sono stati gravi scontri. Riguardo a lei l'insegnante di canto ha dichiarato: “Lei è qui per fare promozione al suo disco non per cantare meglio”. Nonostante abbia sempre stimato

Amici 2019 : scontro fra Giordana e Tish. ‘fatti i c…i tuoi’ leggi cos’è successo : Tish non ne può più! Non vuole parlare di Giordana Angi. Ha intenzione solo di concentrarsi sul suo percorso nella scuola di Amici 2019. Giordana, però, questa volta le ha lanciato un guanto di... L'articolo Amici 2019: scontro fra Giordana e Tish. ‘fatti i c…i tuoi’ leggi cos’è successo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Tish contro Giordana : “Non accetto sfide - fatti i c…i tuoi! Chiudi la bocca” : Amici 2019 news, nuovo scontro fra Giordana e Tish: ecco cos’è successo Tish non ne può più! Non vuole parlare di Giordana Angi. Ha intenzione solo di concentrarsi sul suo percorso nella scuola di Amici 2019. Giordana, però, questa volta le ha lanciato un guanto di sfida: dovranno interpretare un brano molto intenso con cui […] L'articolo Tish contro Giordana: “Non accetto sfide, fatti i c…i tuoi! Chiudi la bocca” ...

Amici - Rudy Zerbi umilia Giordana Angi e lei perde il controllo : rissa e parole grossissime : Al centro delle polemiche ad Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, c'è sempre Giordana Angi. In questo caso non per la battaglia con Tish, ma per un duro confronto con Rudy Zerbi. Quest'ultimo, infatti, ha pesantemente attaccato Giordana: “Mi è piaciuta questa scelta di Tish di lancia

Rudy Zerbi contro Giordana : accusa pesante - lei furiosa “Non ti permetto!” : Serale Amici 18, scontro fra Giordana Angi e Rudy Zerbi: ecco cos’è successo durante la quarta diretta del Serale Non è certamente una novità: Rudy Zerbi non si è trattenuto attaccando Giordana Angi; la cantante, però, questa volta lo ha zittito dopo aver ricevuto un’accusa pesante. Giordana ha sempre dimostrato di avere grinta e la parola […] L'articolo Rudy Zerbi contro Giordana: accusa pesante, lei furiosa “Non ti ...

Tish e Giordana scontro - caos nelle casette di Amici : “Aggressiva!” : Serale Amici 18, Tish contro Giordana: scoppia una nuova polemica all’interno delle casette della scuola di Canale 5 Un nuovo scontro a distanza tra Giordana e Tish di Amici 2019. Com’era prevedibile, dopo l’ultima puntata del Serale andata in onda, le due cantanti sono ritornate a discutere su quello che è successo: Giordana è convinta […] L'articolo Tish e Giordana scontro, caos nelle casette di Amici: ...

Amici - duro scontro tra Tish e Giordana Angi : 'Quando canti - parli solo' : Durante la terza puntata del serale di Amici, due cantanti si sono rese protagoniste di un duro scontro senza precedenti. Stiamo parlando di Giordana Angi e Tish. Le due allieve del talent, per l'intera settimana si sono lanciate delle frecciatine dall'interno delle loro casette. Dopo le critiche lanciate da una e dall'altra, ieri si è arrivati alla lite in diretta. Maria De Filippi, prima di aprire la sfida tra le due allieve, ha precisato che ...

AMICI 2019 SERALE ED.18/ Diretta ed eliminato 13 aprile : Tish contro Giordana? : AMICI 2019 ED 18, eliminato e Diretta terza puntata del 13 aprile: il regolamento cambia, lo scontro tra Giordana e Tish e la prova proibitiva

Amici 18 - Giordana Angi contro Mameli : “Perchè devi parlare di me?” : Mameli e Giordana Angi: è scontro tra i due ragazzi di Amici 2019 E’ da poco terminata una nuova puntata del daytime di Amici di Maria De Filippi su Real Time. E in questa occasione i telespettatori hanno assistito allo scontro tra Giordana Angi e Mameli che ha lasciato di stucco tutti. Cos’è successo? Hanno discusso furiosamente dopo essere venuti a conoscenza delle due canzoni scelte dalla produzione per la prova proibitiva. ...

Amici - i Bianchi lanciano il guanto di sfida ai Blu : Giordana vs Tish - Alvis contro Jefeo : C'è aria di "rivoluzione" ad Amici 18: dopo la proposta di Loredana Bertè di stravolgere il metodo di votazione nella prima manche della terza puntata serale, anche alcuni ragazzi hanno fatto delle richieste particolari alla produzione. Giordana ha chiesto ufficialmente di potersi sfidare con Tish nel ballottaggio finale di sabato prossimo, Alvis di poter fare un dentro o fuori con Jefeo. Quest'ultimo, inoltre, ha posto delle condizioni qualora ...

Tish - Amici 2019/ Lo scontro con Giordana e la voglia di vendetta : Tish, Amici 2019: la vendetta della cantante arriverà a colpire Giordana Angi dopo quello che è successo la scorsa settimana?