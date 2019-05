lastampa

(Di sabato 4 maggio 2019) Per tutti erano gli. Sono passati 70 anni dal disastro di Superga che il 4 maggio del 1949 ha cancellato per sempre i campioni del Grande. Come ogni anno, e quest'anno più di sempre,...

ANDREAZANETTIN : RT @LaStampa: Commozione e folla a 70 anni dal disastro di Superga che cancellò il Grande Torino. - LaStampa : Commozione e folla a 70 anni dal disastro di Superga che cancellò il Grande Torino. - IzzoEdo : RT @LaStampa: Brilla su Torino la stella degli Invincibili -