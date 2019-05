Auto in fiamme nel catanzarese | conducente in salvo

Auto in fiamme a Vittoria : Auto in fiamme stamattina in via generale Cascino, di fronte al supermercato Lidl, a Vittoria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Autovettura parcheggiata nel giardino - all'improvviso divampano le fiamme : CUTROFIANO - Erano in casa, in una zona di campagna, proprio nei pressi del Sangiorgio Resort, quando hanno sentito un'esplosione. Sono usciti e hanno visto l'Autovettura avvolta dalle fiamme. A ...

Gilet gialli - violenti scontri a Parigi : Auto in fiamme - cariche e centinaia di fermi : Cassonetti e mezzi bruciati lungo il percorso del corteo, negozi e uffici assaltati e vetrine spaccate: sono le scene di guerriglia urbana vissute sabato nel centro di Parigi in occasione dell'ennesima giornata di protesta indetta dai cosiddetti Gilet gialli contro le politiche del governo francese.Continua a leggere

Gilet gialli - violenze e scontri a Parigi : in fiamme Auto - scooter e cassonetti. Polizia usa granate assordanti : violenze e scontri a Parigi fra casseur e Polizia mentre il corteo dei Gilet gialli stava raggiungendo Place de la Republique. Sono decine gli scooter dati alle fiamme e gettati al centro del boulevard Richard Lenoir e della rue du Faubourg du Temple. Gli agenti hanno fatto uso di granate assordanti e lacrimogeni per sgomberare gruppi di black bloc che avevano messo un furgone di traverso per impedire ai pompieri di accedere ai focolai di ...

Parcheggia e si allontana! Dopo pochi minuti l'Auto è avvolta dalle fiamme : La Volkswagen Polo era stata Parcheggiata pochi minuti prima dal suo proprietario quando sono divampate le fiamme. l'auto ha improvvisamente preso fuoco in via Ponderano a Torino. L'incendio è partito da un corto circuito ed è stato spento nel giro di pochi minuti grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. I danni sono molto ingenti, ma nessuno è rimasto ferito.

Paura a Colli Aniene : 2 Auto in fiamme tra palazzi - non si registrano feriti : Roma – Paura la scorsa notte a Roma, all’1 circa, in via Fausto Gullo, nella zona di Colli Aniene, dove alcuni residenti sono stati svegliati dalle esplosioni sprigionate dall’incendio di due auto. In fiamme due macchine parcheggiate nell’area di sosta antistante le palazzine. Il rogo sarebbe divampato da un mezzo e poi avrebbe coinvolto l’altro. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno spento le ...

Nervi Auto in fiamme nel box : interviene pompiere libero dal servizio : Tags: box cronaca genova incendio Nervi notizie liguria pompiere libero dal servizio vigili del fuoco Precedente

Veicoli in fiamme - code in Autostrada e alle porte di Firenze : Due episodi distinti ma in simultanea, due incendi di Veicoli che hanno provocato lunghe code proprio all'ora di punta. Il primo è stato segnalato da Autostrade per l'Italia sul proprio sito: si ...

Auto distrutta dalle fiamme : Auto a fuoco, nel pomeriggio di sabato, sulla provinciale 11, tra Tronzano e Cigliano. L'incendio, che ha completamente distrutto la vettura alimentata a Gpl, non ha per fortuna causato danni alle ...

Auto in fiamme sulla Lariana Intervengono i vigili del fuoco : Una squadra dei vigili del fuoco di Como stamattina è intervenuta in paese per spegnere le fiamme che si stavano sviluppando nel motore di una vettura che percorreva la via Caronti. Il conducente ...

Incidente shock sull’Autostrada A18 - Auto in fiamme e feriti e dopo lo scontro frontale : L'episodio intorno alle 16 di martedì in un tratto dell'autostrada A18 che è momentaneamente a doppio senso di marcia per lavori in corso. Una vettura avrebbe invaso l'altra corsia colpendo due auto, a seguito dello scontro frontale un'auto ha preso fuoco. Il conducente, ferito, fortunatamente è riuscito a scendere e ad allontanarsi.Continua a leggere

**Incidenti : scontro tra due Auto sulla Messina-Catania - Auto in fiamme** : Palermo, 2 apr. (AdnKronos) - Grave incidente sull’autostrada A 18 Messina-Catania, all’altezza dello svincolo di Giardini Naxos, in direzione Catania. Nello scontro tra due auto, una delle due vetture ha preso fuoco. Secondo le prime notizie, ci sarebbero dei feriti molto gravi. Bloccata la circola

Schianto sulla Messina-Catania - Auto in fiamme : Grave incidente sull'autostrada A 18 Messina-Catania, all'altezza dello svincolo di Giardini Naxos, in direzione Catania. Nello scontro tra due auto, una delle due vetture ha preso fuoco . Secondo le ...

Autobus avvolto e distrutto dalle fiamme : enorme colonna di fumo nero : Incendio Autobus a Sedriano, in provincia di Milano. E' successo stamattina in viale Galileo Galilei. Vigili del fuoco sul...