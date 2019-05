Toro con vista Champions È sfida fra maledetti toscani

NBA - Phila vola sul 2-1 con Toronto - : Proseguono i play-off NBA. In un Wells Fargo Center caldissimo, Philadelphia si è imposta in gara 3, 116-95 il finale, nella sfida, valida per le semifinali ad Est, con Toronto. Ora i 76ers sono in ...

Playoff NBA - sorpasso Sixers : Toronto sconfitta da un super Embiid : Embiid autore di una grande prova in gara-3 della serie tra i suoi Sixers e Toronto, adesso Phila è avanti 2-1 Embiid show nella notte di Playoff NBA nella quale Philadelphia ha effettuato il sorpasso su Toronto. Dopo il primo atto della serie dominato dai Raptors infatti, la serie si trova adesso sul 2-1 per i Sixers, trascinati stanotte dal loro centrone di origini africane. 116-95 il punteggio sul parquet dei 76ers, con 33 punti di ...

Playoff NBA : Joel Embiid dice 33 - Philadelphia vince e si porta sul 2-1 contro Toronto : Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 116-95 Dopo due gare in ombra, non brillanti su entrambi i lati del campo, Joel Embiid ha finalmente fatto irruzione nella serie contro Toronto. A modo suo, ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Philadelphia domina gara-3 contro Toronto. Embiid e Butler firmano il 2-1 : Philadelphia ritrova il vero Joel Embiid e domina gara-3. I 76ers si portano sul 2-1 nella serie contro i Toronto, superando i Raptors per 116-95. L’aria di casa fa benissimo al centro camerunense, che si riscatta dopo due prestazioni opache nelle prime due gare, chiudendo con una perentoria doppia doppia da 33 punti e 10 rimbalzi. Anche Jimmy Butler offre un contributo importante alla causa dei padroni di casa, avvicinando la sua prima ...

Torino - per Rincon derby da ex con lo spirito Toro : "La meta è in vista" : fuoco e anima di questo Torino. Uno dei quattro leader dello spogliatoio, insieme a Sirigu, Moretti e Belotti,, un trascinatore tra le nubi della battaglia. Per Tomàs Rincon sarà un derby ...

Il futuro della Juve? Con Can in difesa - a partire dal derby col Toro : Emre Can è lo juventino più sottovalutato in questi giorni di fine stagione. Emre è importante per Allegri perché può giocare da centrale di destra in una difesa a tre oppure a metà campo, nelle ...

Consigli fantacalcio 35 giornata : si parte con il Derby Juve-Toro : Consigli fantacalcio 35 giornata – Nemmeno il tempo di archiviare la giornata numero 34 della Serie A Tim 2018-2019 e già venerdì 3 maggio si torna in campo con le gare della 35 giornata del massimo campionato nazionale. Si parte, con il botto, appunto venerdì 3 maggio, quando alle 20.30 allo Stadium di Torino si […] L'articolo Consigli fantacalcio 35 giornata: si parte con il Derby Juve-Toro proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 3 maggio : Toro deciso - Leone conquistatore : L'oroscopo dell'amore di coppia di venerdì approfondisce le relazioni a due in modo profondo, elargendo delle dritte utili per migliorare i rapporti amorosi. Le seguenti previsioni astrologiche sono ricche di novità, dedicate a ciascun segno dello zodiaco. Astri e oroscopo dell'amore di venerdì Ariete: in coppia, cercate di aprirvi a un dialogo costruttivo con il partner, esprimendo non solo a livello razionale ma anche emotivamente i vostri ...

Consigli fantacalcio 35 giornata : si parte con il Derby Juve-Toro : Consigli fantacalcio 35 giornata – Nemmeno il tempo di archiviare la giornata numero 34 della Serie A Tim 2018-2019 e già venerdì 3 maggio si torna in campo con le gare della 35 giornata del massimo campionato nazionale. Si parte, con il botto, appunto venerdì 3 maggio, quando alle 20.30 allo Stadium di Torino si […] L'articolo Consigli fantacalcio 35 giornata: si parte con il Derby Juve-Toro proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Izzo - Toro contro la Juve senza paura : ANSA, - TORINO, 30 APR - contro la Juventus "dobbiamo giocare senza paura, mettendoci quel pizzico di follia in più che serve". Armando Izzo, una delle colonne del Torino approdato in zona Europa, ...

Sixers sull'1-1 con Toronto : Il pareggio di Philadelphia e la buona partenza di Denver. Questi i verdetti delle gare dei play-off Nba disputate nella notte italiana. In gara-2 delle semifinali Eastern Conference i Sixers vincono ...

MoTorola Razr : il famoso cellulare a conchiglia torna ora con un innovativo display pieghevole : L'iconico cellulare di Motorola ritornerà presto sul mercato in una nuova versione dotata di schermo flessibile da 6 pollici

Nba - playoff : Butler pareggia la serie con Toronto - Denver piega Portland in gara-1 : Salta un altro fattore campo a Est. I Philadelphia 76er s, guidati da un super Jimmy Butler , autore di una prova da 30 punti, sbancano l'Air Canada Centre di Toronto e pareggiano i conti nella serie ...

NBA - Phila vince gara 2 con Toronto - : Due le gare di play-off NBA disputate nella notte. Dopo aver perso gara 1, Philadelphia si impone sul campo di Toronto, 94-89,, riportando la serie in perfetta parità, 1-1,. Decisivo Butler, autore di ...