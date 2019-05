Tir travolge le auto | 14enne ferita alla fermata del bus | è grave

Vicenza - rapinatore Tira fuori dall’auto una donna poi la travolge e la uccide : Un uomo ha tirato fuori con la forza da una Mercedes una donna di 51 anni per rubarle l’auto. Poi, dopo averla scaraventata a terra l’ha investita uccidendola. È tutto avvenuto a Noventa Vicentina (Vicenza) intorno alle 13. Il rapinatore è riuscito a fuggire su un altra auto guidata da un complice. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto la vittima era in auto mentre la nipote prelevava contante. ...