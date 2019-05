TgBlog | edizione del 3 maggio 2019

TgBlog - edizione del 2 maggio 2019 : tutte le notizie : Nuova edizione del TgBlog che oggi si occupa dell'anteprima sugli ospiti che Mara Venier porterà nel suo studio a Domenica IN da Riccardo Fogli a Martina Stella, Antonino Cannavacciuolo a Fabrizio Moro e tanti altri. A seguire parleremo di Maurizio Costanzo, l'inventore del talk show in Italia.Segue quanto accaduto ieri sera durante Live non è la d'Urso quando Francesca Barra ha scelto di lasciare lo studio dopo una forte discussione con ...

TgBlog - edizione del 30 aprile 2019 : Nel notiziario di oggi 30 aprile 2019 apriamo sul caso riguardante il servizio trasmesso dal TgR Emilia Romagna sulla commemorazione di Benito Mussolini a Predappio e per la quale l'ad Fabrizio Salini ha chiesto chiarimenti. A seguire parleremo dell'aggressione subìta da Vittorio Brumotti e trasmessa ieri sera a Striscia la Notizia.Proseguiremo con l'intervista di Bebe Vio concessa a Blogo e con i retroscena riguardanti la poltrona della ...

TgBlog - edizione del 27 aprile 2019 : Interviste, anteprime e notizie, nell'edizione di oggi, 27 aprile 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Per quanto riguarda le interviste, spazio a quella ad Annalisa, conduttrice, da domani, della nuova edizione di Tutta colpa di Leonardo, su Italia 1.L'anteprima, invece, riguarda la nuova edizione di Top Gear, che partirà su Spike dal 13 maggio. Si parla anche di Ciao Darwin, con altre dichiarazioni del cugino del concorrente ...

TgBlog - l’edizione del 26 aprile 2019 : Nuovo appuntamento con il notiziario di TvBlog con le notizie di primo piano online sul nostro portale. Partiamo da un'anteprima sulla nuova puntata di Domenica In e i suoi ospiti, tra i tanti Cesare Bocci, Giancarlo Giannini, Ambra Angiolini a pochi giorni dal concertone del primo maggio e non solo.A proposito del concertone trasmesso da Rai 3, su tvblog.it è visibile un'intervista a Lodo Guenzi, il cantante de Lo Stato sociale che ...

TgBlog - l'edizione del 25 aprile 2019 : Festività, comunicati ed appuntamenti da non perdere, in quest'edizione festiva di oggi, 25 aprile 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte con le celebrazioni della Festa della Liberazione, ed i pochi appuntamenti previsti in tv, per poi parlare del concerto del 1° maggio, con l'intervista ad Ambra Angiolini, che ne sarà conduttrice per la seconda volta, con Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.Spazio poi a Ciao Darwin, ed al ...

TgBlog - l’edizione del 24 aprile 2019 : Nuovo appuntamento del TgBlog al centro della quale vi diamo conto delle notizie in primo piano sul nostro portale tvblog.it. Parleremo degli ascolti di The Voice of Italy e Grande Fratello, Simona Ventura ha commentato il risultato d'ascolto ottenuto dicendosi "Molto contenta".Per i Retroscena di Blogo, Franco di Mare potrebbe avere un futuro incarico dirigenziale in Rai, questo comporterebbe l'addio alla conduzione di Unomattina.prosegui ...

TgBlog - l'edizione del 23 aprile 2019 : Tra retroscena e notizie, sono numerosi gli argomenti dell'edizione di oggi, 23 aprile 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte, infatti, dal retroscena sulla possibile conduzione della seconda parte de L'Estate in diretta, la versione estiva de La vita in diretta, e quello sugli ospiti della prima puntata di Tutta colpa di Leonardo, in onda da domenica prossima su Italia 1.Si parla anche della querelle tra Giancarlo Magalli ed ...

TgBlog - edizione del 21 aprile 2019 : Giornata di festa e quindi di riposo per la rutilante macchina delle informazioni sulla tv: a non fermarsi, purtroppo però, sono le notizie di cronaca, in particolare quelle che arrivano dallo Sri Lanka, oggetto di un violento attacco terroristico che ha messo sotto assedio la capitale, provocando centinaia di morti. Sri Lanka, attentati in chiese e hotel: oltre 200 morti, 7 arresti | Avvocato ...

TgBlog - edizione del 19 aprile 2019 : Retroscena, interviste e curiosità legate ai programmi in onda ieri nell'edizione di oggi, 19 aprile 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Per i retroscena, si parla della cena tra Enrico Brignano e Carlo Freccero, che potrebbe far pensare ad un prossimo impegno su Raidue per il comico romano, ma anche della presenza di Nathalie Guetta nella prossima puntata de La Prima Volta, su Raiuno.Per le interviste, quella a Lunetta Savino, che ...

TgBlog - edizione del 17 aprile 2019 : Si parla tanto di reality e talent show nell'edizione di oggi, 17 aprile 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Prima, però, spazio ai retroscena, come quello su Sanremo 2020 e la sua direzione artistica, quello su Ballando con le stelle e Carolyn Smith, che per la prima volta ballerà, e quello su Domenica In di domenica prossima.Come detto, poi, si parla tanto di talent, come Amici, con la smentita di Loredana Berté su un suo possibile ...

TgBlog - edizione del 15 aprile 2019 : Un retroscena e tante news, nell'edizione di oggi, 15 aprile 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Il retroscena riguarda la quarta puntata di Ballando con le stelle, che vedrà come "ballerina per una notte" Simona Ventura, pronta alla nuova edizione di The Voice su Raidue.Per le notizie, invece, spazio alla bella intervista a Raffaella Carrà, protagonista su Raitre con A raccontare comincia tu, a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio. A ...

TgBlog - edizione del 13 aprile 2019 : Colpi di scena, vincite record, trasferte eccezionali e serie tv nell'edizione di oggi, 13 aprile 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si inizia parlando del retroscena su Il Paradiso delle Signore che, al contrario di quanto annunciato nelle settimane scorse, sarebbe stato rinnovato dalla Rai per una quarta stagione, in onda sempre nel pomeriggio di Raiuno.Si passa, poi, alla vincita di 140mila euro avvenuta nella puntata di ieri di ...

TgBlog - edizione del 12 aprile 2019 : In apertura del notiziario di TvBlog vi parliamo di due anteprime: la prima riguarda la presenza di Gino Paoli a Che tempo che fa nella puntata di domenica 14 aprile, la seconda invece è sugli ospiti che caratterizzeranno l'appuntamento di Domenica IN con Mara Venier.Citeremo le grasse risate di Giancarlo Magalli (scritte sui social) all'indiscrezione girata su Adriana Volpe e l'ipotetico riavvicinamento a I fatti vostri. Al Maurizio ...

TgBlog - edizione dell'11 aprile 2019 : Retroscena, gaffe e serie tv fanno da protagonisti nell'edizione di oggi, 11 aprile 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre con i retroscena, uno relativo ad un nuovo programma, Ad ogni costo, ideato da Pasquale Romano e che vedrà sfidarsi due famiglie in ogni puntata, e l'altro relativo alla conduzione della nuova edizione de Il Boss delle Pizze, in partenza su Alice Tv dal 15 aprile.Si passa, poi, alle gaffe, la prima di Ilaria ...