Serpente a tre occhi trovato in Australia

Una mod trasforma il Grande Serpente di Sekiro : Shadows Die Twice nel trenino Thomas : Un altro giorno, un'altra mod di Thomas the Tank Engine - questa volta, per la versione PC di Sekiro: Shadows Die Twice.Mentre abbiamo già visto il terrificante volto di Thomas apparire in una serie di luoghi inaspettati - tra cui Fallout 4 e il remake di Resident Evil 2 - ora interpreta il ruolo del Great Serpent in Sekiro.La mod - chiamata Thomas the Snake Engine, naturalmente - è ora disponibile tramite Nexus Mods (grazie, PCGN).Leggi altro...