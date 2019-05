Artigianato | sei premi e due contratti | il bilancio di Scenari di Innovazione

gonews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Il progetto concretizza il collegamento tra mondo del lavoro e mondo della scuola, avvicinando i giovani all'e dando input innovativi alle imprese. Quest'anno l'edizione ha avuto un tema ...

CamComTorino : #design e #artigianato insieme per valorizzare le bellezze turistiche di @LaVenariaReale: se oggi sei in visita, cu… - storieitaliane : Artigianato: sei antichi mestieri che ancora sopravvivono in Calabria - Cons_Taurianova : Sei un artigiano? Un artista? Un commerciante? Un collezionista? Partecipa da protagonista ai Mercatini di Primaver… -