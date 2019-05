Ancora critiche | e Suor Cristina le canta a Zazzaroni

Assegni familiari Inps - Ancora caos/ 'Rubati' 6 miliardi a famiglie? Critiche al Pd : Assgni familiari, ancora polemiche contro l'Inps per il presunto 'furto' di 6 miliardi di euro dopo il servizio delle Iene: nuove Critiche al Pd

Federica Pellegrini e il lato B : Ancora foto dopo le critiche dei fan : Federica Pellegrini ancora in evidenza e sempre per il lato B. Ormai non sembra più un caso che stia pubblicando foto di spalle sul suo account di Instagram, nonostante molti fan l'avessero criticata ...

Napoli - nuovo striscione contro De Laurentiis : Ancora critiche ingiuste contro la proprietà : De Laurentiis avrà i suoi difetti, ma ha portato il Napoli costantemente in vetta alla Serie A, alcune critiche sembrano ingiuste “Carletto l’ultimo prescelto per prendere in giro tutti…senza un vero progetto”. La contestazione in quel di Napoli contro il presidente De Laurentiis prosegue. Quello sopracitato è il testo dell’ultimo striscione esposto nella notte dai tifosi partenopei contro la presidenza del club, rea di non avere un ...

Trono Over - Riccardo delude Ancora Roberta : pioggia di critiche per lei : Trono Over, Roberta Di Padua torna da Riccardo Guarnieri: lui però non si sbilancia Resta, per l’ennesima volta, delusa dal comportamento di Riccardo Guarnieri, la dama Roberta Di Padua a Uomini e Donne. Nel corso della puntata del Trono Over in onda il 9 aprile, la donna si siede nuovamente di fronte al cavaliere, ex […] L'articolo Trono Over, Riccardo delude ancora Roberta: pioggia di critiche per lei proviene da Gossip e Tv.