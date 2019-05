' Verissimo' contro Marco Caltagirone | Non vediamo l' ora di conoscerti

'Verissimo' contro Marco Caltagirone : "Nessun veto da parte nostra" : La produzione smentisce su Instagram quanto lasciato intendere dal misterioso promesso sposo di Pamela Prati: "Puoi...

Silvia Toffanin contro Pamela Prati/ Video Verissimo : "Ma cosa sei venuta a fare?" : Silvia Toffanin contro Pamela Prati a Verissimo, Video. "Ma cosa sei venuta a fare?", ha chiesto stizzita la conduttrice alla showgirl.

Wanda Nara a Verissimo contro Ivana Icardi : "Non è sincera. Non si fa una carriera screditando tuo fratello e tua cognata" : Domani pomeriggio nel consueto appuntamento di Verissimo, Silvia Toffanin ospiterà nel suo studio Wanda Nara. La moglie e manager del calciatore Mauro Icardi è stata presa di mira (sia dentro che fuori dalla casa del Grande fratello) dalla sorella dello sportivo, Ivana, per averle aspramente la manager nonché moglie dello sportivo attribuendole le colpe per i rapporti interrotti con suo fratello.Wanda Nara prende immediatamente le difese ...

Marina La Rosa contro Fogli a Verissimo : 'Sono per la verità - non per le stupidaggini' : Oggi Riccardo Fogli è stato ospitato nel salotto di Verissimo. Il cantante dei Pooh ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto andare su tutte le furie Marina La Rosa. Questi attacchi, stando a quello che è accaduto dopo l'ospitata di Fogli dalla Toffanin, sono arrivati direttamente a Marina che, puntualmente ha deciso di replicare sui suoi profili social. La seconda classificata dell'Isola dei famosi 2019, dopo essere stata chiamata in ...

Marina La Rosa contro Riccardo Fogli : la replica dopo Verissimo : Riccardo Fogli attacca Marina La Rosa a Verissimo: arriva la risposta dell’ex naufraga Le ultime dichiarazioni di Riccardo Fogli a Verissimo hanno fatto molto arrabbiare Marina La Rosa. Il cantante dei Pooh, reduce dall’esperienza a l’Isola dei famosi, non ha riservato sconti all’ex naufraga. Queste critiche, stando a quello che è successo dopo l’ospitata di […] L'articolo Marina La Rosa contro Riccardo Fogli: ...

Isola dei Famosi 2019 : Marina La Rosa contro Verissimo : L'ex naufraga si sfoga su Instagram: "Ti dicono che devi partire per forza, ti svegli alle 5, ma loro non hanno fatto un caz**o"

Marina La Rosa contro Verissimo?/ 'Aspetterò sabato prima di espormi completamente' : Marina La Rosa contro Verissimo, a quanto pare l'ospitata che vedremo in onda domani pomeriggio non è andata come previsto. Ma cosa è successo?

Marina La Rosa contro Verissimo : “Ti dicono che devi partire per forza - ti svegli alle 5 - ma loro non hanno fatto un caz**o” : Dopo esser stata ospite a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, Marina La Rosa ha pubblicato su Instagram una sua foto in treno con un lungo sfogo come didascalia. La seconda classificata all’Isola dei Famosi infatti, era piuttosto contrariata proprio a causa della sua partecipazione a Verissimo. “Quando ti dicono che niente devi partire per forza, non si può rimandare alla prox settimana, quando insistono così ...

Marina La Rosa contro Verissimo e Toffanin : “Spero non taglino nulla” : Marina La Rosa attacca Verissimo: la frecciatina a Silvia Toffanin Nella giornata di ieri è stata registrata la puntata di Verissimo di sabato 6 aprile. La seconda classificata alla quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi Marina La Rosa ha scritto un post misterioso sui suoi profili social, lasciando intendere che qualcosa potrebbe essere andato storto. L’attrice aveva proposto di rimandare la sua intervista alla prossima ...

Verissimo - la ferocia di Belen Rodriguez contro Fabrizio Corona : 'Perché è irrecuperabile. Quell'uomo...' : Sabato 23 marzo Belen Rodriguez è stata una delle ospiti più attese di Verissimo . Nel salotto di Silvia Toffanin la showgirl si è lasciata andare a una confessione a cuore aperto sul riavvicinamento ...

Verissimo - la ferocia di Belen Rodriguez contro Fabrizio Corona : "Perché è irrecuperabile. Quell'uomo..." : Sabato 23 marzo Belen Rodriguez è stata una delle ospiti più attese di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin la showgirl si è lasciata andare a una confessione a cuore aperto sul riavvicinamento con l'ex marito Stefano De Martino. La bella argentina non ha confermato esplicitamente il ritorno di

Claudio Bisio/ 'L'incontro con Salvatores ha cambiato la mia vita' - Verissimo - : Claudio Bisio di nuovo in pista con il film Bentornato Presidente, sequel di Benvenuto Presidente, dove indossa i panni di Peppino Garibaldi.

Verissimo : Veronica Pivetti racconta la sua lotta contro una malattia : Veronica Pivetti a Verissimo confessa di aver sofferto di depressione Ospite nella puntata di Verissimo di sabato 16 marzo Veronica Pivetti si è raccontata per la prima volta a Silvia Toffanin. La conduttrice di Amore Criminale ha raccontato un periodo buio della sua vita in cui ha sofferto di depressione. La malattia è stata causata da problemi alla tiroide mal curati che hanno portato la nipote di Aldo Gabrielli ad assumere psicofarmaci: ...

Jeremias Rodriguez contro Fabrizio Corona a Verissimo : «Quello che ha fatto a Fogli - dimostra che non ha capito niente» : «Corona è una persona intelligente, ma quello che ha fatto a Fogli dimostra che non ha capito niente». Jeremias Rodriguez, ex naufrago dell?ultima edizione dell? Isola...