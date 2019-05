Salute | bere acqua protegge i denti | i benefici di calcio e fluoro

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019) L’contiene elementi, come, che contribuiscono a preservare la nostradentale: ciò a differenza di altre bevande, che possono macchiarli, o addirittura eroderli se acide. “L’, in quanto microbiologicamente pura, nonché per i minerali in essa contenuti, in particolare, favorisce un incremento dei valori medi del pH salivare,ndo la dentatura,” spiega Umberto Solimene, dell’Università degli Studi di Milano, membro dell’Osservatorio Sanpellegrino, e presidente della Federazione Mondiale del Termalismo. Bevendone un litro e mezzo al giorno “è possibile assumere oltre il 30% del fabbisogno giornaliero” di, precisa l’esperto. Le acque minerali contengono “la giusta dose die sono ideali per prevenire carie dentali, soprattutto nei bambini e nei ragazzi fino ai 14 ...

