Il derby di Torino a Orsato | nei due precedenti ha vinto la Juve

Torino - per Rincon derby da ex con lo spirito Toro : "La meta è in vista" : fuoco e anima di questo Torino. Uno dei quattro leader dello spogliatoio, insieme a Sirigu, Moretti e Belotti,, un trascinatore tra le nubi della battaglia. Per Tomàs Rincon sarà un derby ...

Torino senza Parigini nel derby : ANSA, - Torino, 1 MAG - Il Torino perde per il derby di venerdì sera una pedina spesso usata dal tecnico Mazzarri nei finali di partita, Vittorio Parigini. L'attaccante granata ha riportato una ...

Juve-Torino - tutto quello che c'è da sapere sul derby della Mole : Dov'è possibile guardare Juventus-Torino? La partita tra Juventus e Torino sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre. Quanti sono i ...

Serie A Torino - Izzo : «derby da giocare senza paura» : Torino - Contro la Juventus " dobbiamo giocare senza paura, mettendoci quel pizzico di follia in più che serve ". Armando Izzo , una delle colonne del Torino approdato in zona Europa dopo la ...

Juve-Torino - le dichiarazioni dei protagonisti in vista del derby : “È vero che siamo usciti fuori dalla Champions League, ma vincere l’ottavo Scudetto consecutivo è una cosa straordinaria. Una cosa riuscita a pochi e che rimarrà sempre nella storia”. Sono le dichiarazioni di Juan Cuadrado, centrocampista della Juventus, nel corso di una intervista a Sky Sport, il pensiero è rivolto al derby contro il Torino. Per la Juventus lunga sessione con la palla, dopo la consueta fase di ...

Torino - Izzo a Sky : 'derby? Bisogna crederci - con un pizzico di follia' : ... specialmente adesso che affronteremo questa sfida stando in alto in classifica: non dobbiamo avere paura, ci servono punti", le parole rilasciate in esclusiva a Sky Sport da Armando Izzo , uno dei ...

Torino - Cairo : 'Sarà un derby speciale. Champions? Non facciamo piani - porta sfortuna' : "I derby sono sempre speciali, ma questo sarà particolare". Urbano Cairo si gode il grande momento del suo Torino, che, dopo aver vinto lo scontro diretto col Milan, è già concentrato sulla grande ...

Il derby d'Italia si chiude con un pareggio. Vincono Roma e Bologna. Oggi Torino-Milan : Si è chiuso sull'1-1 la sfida di San Siro tra Inter e Juventus. Al goal neroazzurro di Naingollan la replica bianconera di Cristiano Ronaldo. Vince la Roma sul Cagliari e il Bologna con l'Empoli. ...

Serie A - designazioni arbitrali : il derby d’Italia a Banti - Guida per Torino-Milan : Sono state rese note le designazioni arbitrali della 34^giornata: Inter-Juventus a Banti, sarà Guida a dirigere Torino-Milan. Queste nel dettaglio le designazioni di tutte le partite: Bologna – Empoli (27/04, ore 15) arbitro: Valeri di Roma Roma – Cagliari (27/04, ore 18) arbitro: Manganiello di Pinerolo Inter – Juventus (27/04, ore 20.30) arbitro: Banti di Livorno Frosinone – Napoli (28/04, ore 12.30) arbitro: La ...

Il derby della Mole Juventus-Torino anticipato a venerdì 3 maggio : Ora è ufficiale. La Lega Calcio ha comunicato l’anticipo del derby della Mole Juventus-Torino a venerdì 3 maggio 2019 alle

Juventus-Torino si giocherà il 3 maggio - derby anticipato per ricordare i caduti di Superga : Juventus-Torino, incontro valido per la 35^ giornata della Serie A 2019 di calcio, si giocherà venerdì 3 maggio alle ore 20.30. Il derby della Mole era originariamente previsto per il 4 maggio, cioè nel giorno in cui ricorre il 70esimo anniversario della tragedia di Superga: i tifosi granata avevano protestato fin da subito e avevano chiesto a più ripreso di spostare l’incontro per permettere di onorare la memoria degli Invincibili ...