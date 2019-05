Calciomercato Juventus | i nomi di mercato arrivano dal Portogallo

Calciomercato Juventus - forte accelerata dello United per un obiettivo dei bianconeri : Calciomercato Juventus – Dell’interesse dei bianconeri verso il talento portoghese del Benfica, Joao Felix, già si sa. Il corteggiamento va avanti da un po’, i lusitano hanno anche fissato il prezzo per il proprio gioiello. Ma pare esserci un altro interessamento, abbastanza importante, per il giovane calciatore. Il Manchester United avrebbe serie intenzioni di accapparrarsi Joao Felix. Ole Gunnar Solskjaer vuole infatti ...

Calciomercato Juventus : Quanto può spendere la Juventus? : Calciomercato Juventus: Quanto può spendere la Juventus? Il mercato della Juventus a fine aprile fa sembrare il cubo di Rubik un Sudoku per principianti.Fabio Paratici è un capo dell’area sportiva con una metodologia precisa e vincente: porta avanti parecchie trattative, usa la manovra di disturbo come arma tattica e solo in un secondo momento decide quali obiettivi diventano acquisti.Il 2019 è un’annata forse più complicata delle altre ...

Calciomercato Juventus - Aulas fa sognare i tifosi bianconeri : “Ndombele? Voglio darlo ad Agnelli” : Il presidente del Lione ha parlato del prossimo mercato, soffermandosi sul futuro di Ndombele e sull’interesse della Juve Il Calciomercato estivo si avvicina, i club cominciano a imbastire le prime trattative per non trovarsi poi tra qualche mese in ritardo rispetto alla concorrenza. GUILLAUME SOUVANT / AFP La Juventus ha il vantaggio di non aver più nulla da chiedere alla propria stagione, la vittoria del campionato e le ...

Calciomercato Juventus - Pjanic sul futuro : “Non so cosa succederà” : Calciomercato Juventus, Pjanic parla del futuro – Potrebbe essere uno dei sacrificati di lusso sull’altare del Calciomercato. Le prossime potrebbero essere le ultime 4 partite di Miralem Pjanic con la maglia della Juventus. Da tempo si parla di una mini rifondazione nella rosa bianconera, con Paratici che oltre ad un lavoro di svecchiamento dovrà essere […] L'articolo Calciomercato Juventus, Pjanic sul futuro: “Non so cosa succederà” ...

Calciomercato Juventus - tre possibili super colpi per la Champions : tra questi Skriniar : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo. Dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League, infatti, la dirigenza bianconera sta già monitorando alcuni dei migliori talenti del mondo in difesa. Il primo obiettivo è De Ligt, fortissimo difensore dell'Ajax autore del gol che ha condannato la Juventus all'eliminazione dalla massima competizione continentale. Su di lui, però, ci sono alcuni top club europei (tra i quali il ...

Calciomercato Juventus - Sun e Marca : 'Ronaldo vorrebbe Guardiola per vincere la Champions' : Juventus certamente senza rivali in campionato, come dimostra anche il pareggio ottenuto fuori casa con l'Inter, a stagione finita. Resta però il fatto che il club bianconero ha deluso in Champions League quest'anno. La dirigenza sabauda ha investito molti soldi per formare una squadra sulla carta fortissima, ma alla fine eliminata dai giovanissimi dell'Ajax, che hanno certamente meritato la semifinale della massima competizione continentale per ...

Calciomercato Juventus - Dybala via? Pronti i due sostituti : Calciomercato Juventus – Grandi manovre in attacco per la Juventus che pianifica un profondo restyling della rosa in estate e oltre a quella di Douglas Costa non esclude la cessione di Paulo Dybala. Con Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Kean in rampa di lancio, quindi, secondo ‘Rai Sport’ si starebbe facendo largo in casa bianconera l’idea di puntare con decisione […] More

Calciomercato Juventus : Juan Cuadrado potrebbe salutare - Paratici fissa il prezzo : Juan Cuadrado andrà in scadenza nel 2020, la Juventus sta pensando di vendere il calciatore colombiano per far cassa Juan Cuadrado ha vissuto un’annata ricca di problemi fisici ed in casa Juventus adesso ci si interroga sul suo futuro. Il calciatore colombiano è sempre stato gradito da Allegri, ma adesso i bianconeri potrebbero aver bisogno di far cassa per reinvestire in altri ruoli decisamente più scoperti. L’esplosione di ...

Calciomercato Juventus - incontro Agnelli-Allegri la prossima settimana? : In questa stagione è arrivata l'ennesima Supercoppa nonché l'ottavo scudetto consecutivo, il quinto della gestione Allegri. Ci sono state però l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League ...

Calciomercato Juventus : Manolas e Chiesa le trattative più calde : Lo Scudetto stravinto ha chiuso la stagione della Juventus che è già concentrata sul Calciomercato che verrà. In estate Agnelli proverà a regalare ad Allegri gli uomini giusti per vincere la Champions League ed è probabile che arrivi almeno un colpo in ogni reparto. Per la difesa il sogno è De Ligt mentre la pista più percorribile è Manolas, a centrocampo Ramsey non basta e si proverà un difficile assalto a Pogba, per l’attacco il mirino è ...

Calciomercato Juventus - Lukaku : “Rifiutai i bianconeri e Conte si dimise” : Calciomercato Juventus, Lukaku e Conte – Interessante retroscena di mercato quello ammesso da Romelu Lukaku, l’attaccante del Manchester United che, ha confessato a Sky Sport, avrebbe potuto vestire la maglia della Juventus. Bisogna tornare indietro di 5 anni, era il 2014 e i bianconeri avevano appena infranto il record di punti in Serie A ottenendone […] L'articolo Calciomercato Juventus, Lukaku: “Rifiutai i bianconeri e ...

Calciomercato Juventus – Cessioni eccellenti per obiettivi importanti : Chiesa la priorità - rischiano Douglas Costa e Dybala : La Juventus prepara il mercato estivo: Cessioni eccellenti finanzieranno arrivi importanti. Chiesa, Zaniolo e un difensore gli obiettivi per l’assalto alla Champions. rischiano Dybala, Douglas Costa e Pjanic L’ottavo scudetto di fila non basta a rendere positiva la stagione della Juventus. Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, i bianconeri sembravano essere la squadra destinata a puntare al bersaglio grosso, la Champions ...

Calciomercato - la Juventus vorrebbe Icardi : nell'affare non dovrebbe entrare Dybala : La Juventus sarebbe pronta ad allestire una rosa in grado di competere in Serie A e soprattutto in Champions League. La delusione della sconfitta ai quarti di finale della competizione europea per eccellenza starebbe spingendo la dirigenza bianconera a lavorare per costruire una super squadra in grado di supportare Cristiano Ronaldo. dovrebbe quindi arrivare rinforzi in tutti i settori, dalla difesa, che necessita di almeno due difensori ...

Calciomercato Juventus : Ndombele o Rabiot - 3 possibili cessioni : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista per quel che riguarda la prossima sessione di mercato estivo. Come detto e ripetuto, la compagine bianconera proverà l’assalto per un nuovo centrale difensivo, anche se non è escluso che possano arrivare due nuovi centrali difensivi. Detto questo, sarà assalto anche ad un […] More