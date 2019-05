Assicurazioni | così il calcolo tiene ancora in sospeso una bambina nata tetraplegica per

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2019) Non si danno per vinte le compagnie assicuratrici che, a denti stretti, lo scorso dicembre hanno pagato il conto del drammatico caso della piccola Eleonora Gavazzeni,e sordocieca in conseguenza delle manovre errate compiute dal personale sanitario in sala parto 10 anni fa. La Cassazione in ambito penale, infatti, ha confermato chi sono i responsabili dell’accaduto. Appare evidente che il risarcimento sia dovuto, ma lehannodue carte da giocarsi e intendono farlo: il tempo e gli ulteriori due gradi di giudizio in sede civile.Il 29 marzo scorso dopo 7 ore e mezzo di camera di consiglio e la richiesta di assoluzione avanzata per entrambe le ginecologhe da parte del Procuratore Generale, i giudici della Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione hanno emesso sentenza nei confronti dei ricorsi proposti dall’ospedale ...

