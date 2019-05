Traffico Roma del 01-05-2019 ore 08 | 30

romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2019) VIABILITÀMERCOLEDÌ 1 MAGGIOORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI TANTI GLI APPUNTAMENTI PER QUESTA GIORNATA DI FESTA DA TRASCORRE RE IN CITTÀ SI COMINCIA DALLA GARA PODISTICA “IL LAVORO IN CORSA” CHE SI CORRE TRA SAN GIOVANNI, PIAZZA VITTORIO LA ZONA DEL CELIO E DI COLLE OPPIO CON TERMINE PREVISTO ALLE 11:00 AL VATICANO, L’UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO IN PIAZZA SAN PIETRO ALLE 9:30. NEL POMERIGGIO POI IL TRADIZIONALE CONCERTO, DALLE 15 SINO A SERA INOLTRATA . ATTIVE LE CHIUSURE TRA VIALE CARLO FELICE, PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI E VIA EMANUELE FILIBERTO. PER MOTIVI DI SICUREZZA A SECONDA DELLE NECESSITÀ POTREBBERO RETSARE CHIUSE LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E DI MANZONI DELLA METRO ADEVIATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, COMPRESA LA LINEA DEL TRAM 3. INEVITABILI DISAGI PER GLI SPOSTAMENTI ...

