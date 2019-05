MotoGp | Vinales in cerca di riscatto | “per fortuna si torna in Europa…”

MotoGp – Vinales promuove il suo nuovo capotecnico Garcia : “con Forcada era difficile vedere certi dettagli” : Maverick Vinales ed il confronto tra Garcia e Forcada: lo spagnolo della Yamaha soddisfatto del lavoro col suo nuovo capotecnico L’inizio della stagione 2019 non è stata delle migliori per Maverick Vinales: nonostante i cambiamenti dal 2018, lo spagnolo della Yamaha non ha ottenuto i risultati sperati ma sembra non aver perso l’ottimismo ed il sorriso. In un’intervista a DAZN Vinales ha raccontato il suo rapporto col ...

MotoGp - la Yamaha prepara il suo asso nella manica : Valentino Rossi e Viñales sperano in vista di Jerez : La Casa di Iwata starebbe progettando il proprio personale spoiler in stile Ducati, ma il debutto potrebbe non avvenire a Jerez Una volta sdoganato definitivamente dalla FIM, lo spoiler Ducati è diventato oggetto di studio (e di replica) da parte di molti team, che hanno deciso di seguire la strada aperta dalla Casa di Borgo Panigale. AFP/LaPresse Nonostante una soluzione simile l’abbia provata nel Gp di Valencia del 2018, la Yamaha ...

MotoGp – Vinales in difficoltà - Jorge Lorenzo ammette : “so quale è il suo problema - l’ho vissuto anche io” : Jorge Lorenzo e le difficoltà di Maverick Vinales nelle prime gare della stagione 2019 di MotoGp: le parole del maiorchino sui problemi dello spagnolo della Yamaha La stagione 2019 non è iniziata col piede giusto per Maverick Vinales: lo spagnolo della Yamaha, nonostante l’ottimismo ed i cambiamenti non è riuscito ad ottenere buoni risultati nelle prime tre gare del campionato di MotoGp. AFP/LaPresse Mentre Valentino Rossi ha ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «Non ho capito il messaggio di penalità» : ROMA - Maverick Viñales ha riconosciuto pubblicamente l'errore che ha compromesso la sua gara ad Austin, nel Gp delle Americhe. Il pilota della Yamaha, punito per una falsa partenza, ha ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «Ho capito male la penalità» : ROMA - Maverick Viñales ha candidamente ammesso l'errore che ha compromesso la sua gara ad Austin, nel Gp delle Americhe. Il pilota della Yamaha, punito per una falsa partenza, ha interpretato ...

MotoGp - Crutchlow continua a pungere la FIM : “ecco perchè hanno penalizzato Viñales ad Austin” : Il pilota britannico ha parlato della penalità inflitta a Viñales e Mir ad Austin, la stessa subita proprio dal rider della Honda in Argentina Inizialmente è toccato a Cal Crutchlow subire una penalità per jump start in Argentina, poi è stata la volta di Mir e Viñales ad Austin. Le cose sono cambiate con l’arrivo di Freddie Spencer alla presidenza del collegio dei commissari della FIM in MotoGp, l’ex iridato infatti ha compiuto ...

MotoGp - Vinales recita il mea culpa : “penalità? Ecco cos’è successo” : Maverick Vinales protagonista di una partenza anticipata nel Gp di Austin, il pilota ha spiegato quanto accaduto con il ‘ride through’ Maverick Vinales è stato il protagonista di uno degli episodi più controversi del Gp di Austin di ieri sera. Il pilota della Yamaha ha mal interpretato una penalità comminata per una partenza anticipata, rovinandosi di fatto da solo la gara. Lo stesso Vinales ha poi fatto mea culpa in merito ...

MotoGp - Vinales deluso dal suo 11° posto ad Austin : “devo migliorare” : MotoGp, Vinales ha vissuto un Gp di Austin ricco di difficoltà che lo hanno portato lontano dal podio “11° posto. Mi dispiace per la mia squadra, la moto funzionava perfettamente. Devo migliorare. Grazie a tutti i miei fan“. Maverick Vinales si rammarica su Instagram dopo essersi piazzato undicesimo nel GP di Austin di questa sera. Un risultato notevolmente condizionato dal misunderstanding relativo alla penalità da scontare ...

MotoGp - Pagelle GP USA 2019 : Rins stupisce - Rossi dà tutto - Miller col cuore - Marquez e Vinales combinano disastri : Il Gran Premio degli Stati Uniti 2019 della MotoGP rimarrà nella memoria di tutti gli appassionati a lungo. Marc Marquez, infatti, ha commesso un harakiri clamoroso e ha lasciato campo libero agli avversari, su una pista nella quale aveva sempre dominato. Valentino Rossi, ancora una volta eccellente, ci prova fino a che la moto lo sorregge, ma è Alex Rins a festeggiare, per la prima volta in carriera nella top class. Andiamo, quindi, a ...

MotoGp – Penalità Vinales - Meregalli spiega l’errore di Maverick : “ecco cosa è successo” : MotoGp, Maverick Vinales ha scontato un long lap penalty che non avrebbe dovuto scontare: la spiegazione di Maio Meregalli Maverick Vinales è stato penalizzato con un ride through per uno jump start nel Gp di Austin di questa sera. Il pilota Yamaha però ha pensato fosse applicabile il long lap penalty nell’occasione, come discusso ieri in safety commission scontando dunque una doppia Penalità. Il team director Maio Meregalli ha ...

MotoGp – Che delusione per Vinales - jump start per lo spagnolo ad Austin : Maverick sconta per errore una ‘doppia’ penalità : Partenza anticipata per Vinales e Mir: gli spagnoli penalizzati col ride through Lo jump start, che ha fatto tanto parlare dopo il Gp d’Argentina, per le polemiche nate dopo la penalità inflitta a Cal Crutchlow, torna protagonista anche in Texas. A dover pagare una pesante e terribile penalizzazione, al Gp di Austin, sono Vinales e Mir. Continua un periodo non proprio positivo per lo spagnolo della Yamaha, che insieme al connazionale ...

MotoGp – Valentino Rossi ed i suoi pronostici sul Gp delle Americhe : “Marquez ne ha di più - poi Vinales - io invece…” : Valentino Rossi e le sue parole a pochi minuti dal via del Gp delle Americhe: il pilota della Yamaha positivo dopo il warm up A pochi minuti dal via del Gp delle Americhe, Valentino Rossi fa il punto sul warm up e sulla gara. Il pilota della Yamaha, che partirà dalla seconda casella in griglia di partenza sul circuito di Austin, ha detto la sua dopo le sensazioni provate nella sessione di riscaldamento pre-gara, durante la gara di ...

MotoGp - Viñales non si nasconde : “ho avuto paura durante le qualifiche - la moto non stava in piedi” : Il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della Yamaha, svelando di aver dovuto fare i conti con il forte vento Sesto tempo per Maverick Viñales nelle qualifiche del Gp di Austin, lo spagnolo non è riuscito ad agguantare la prima fila come il suo compagno di squadra, piazzatosi alle spalle di Marc Marquez. AFP/LaPresse Una giornata complicata per il rider della Yamaha, che ha dovuto fare i conti con il forte ...

MotoGp – Valentino Rossi studia gli avversari : “favoriti Austin? Marquez e Vinales vanno forte - ma io…” : Valentino Rossi contento dopo le qualifiche del Gp di Austin, volge lo sguardo alla gara di domani e analizza gli avversari: i più veloci sono Marc Marquez e Maverick Vinales Marc Marquez chiude in pole position le qualifiche del Gp delle Americhe, ma dietro di lui si piazza uno straordinario Valentino Rossi. Il Dottore è apparso in grande forma, proseguendo sulla strada dei miglioramenti idealmente tracciati durante il Gp ...