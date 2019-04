Ce la siamo fatta sotto! Juventus eliminata, Ronaldo si rivolge ai compagni in panchina

Triplice fischio di JuveAjax: @Cristiano guarda verso la panchina e fa segno che qualcuno se l’è fatta addosso.

È una scena P A Z Z E S C A!

Ma forse avete ragione voi, ha fatto bene la Juve a provare a frenare gli olandesi col catenaccio ?? | https://t.co/yzh95IgDQZ pic.twitter.com/Kcd5uEqERA — Tackle Duro (@tackleduro) 19 aprile 2019

(Di venerdì 19 aprile 2019) Al termine di-Ajax, finita 2 a 1 per gli olandesi e che ha segnato l’eliminazione ai quarti di Champions per i bianconeri, Cristianoè stato ripreso dagli spalti mentre abbandona il campo. A un certo punto,ndosi verso la sua, fa il gesto con la mano come a dire: “Ce lasotto“. Poi allarga le braccia, come si vede nel video, in direzione di Giorgio Chiellini.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...