Video Bologna Sassuolo | 2-1 | | highlights Decide il gol di Destro al 96'

Bologna-Sassuolo - gol di Desto all’ultimo respiro : esplode il Dall’Ara [Video] : Il redivivo Mattia Destro ha deciso Bologna-Sassuolo con un colpo di testa perfetto a tempo praticamente scaduto Bologna-Sassuolo è stata decisa dal subentrato Mattia Destro. Il centravanti scelto da Mihajlovic per il rush finale della gara, ha avuto subito un ottimo impatto sull’incontro che nel momento del suo ingresso era sul punteggio di 1-1. Su un calcio d’angolo dalla destra, l’attaccante del Bologna ha insaccato ...

Pagelle Bologna-Sassuolo 2-1 - : voti - tabellino e highlights del match – Video : Pagelle BOLOGNA SASSUOLO – Davanti al proprio pubblico del Dall’Ara è stata una vittoria pesantissima, seppur di misura, in ottica salvezza per il Bologna. Infatti gli uomini di Sinisa Mihajlovic battendo il Sassuolo di Roberto De Zerbi e conquistando i tre punti sono riusciti a superare l’Empoli uscendo dalla zona retrocessione. Dopo questo match, i […] L'articolo Pagelle Bologna-Sassuolo 2-1,: voti, tabellino e ...

Torneo di Viareggio al Bologna - festa grande per la prima squadra. Video : Il Bologna ha conquistato per la seconda volta nella sua storia la Viareggio Cup, tornando ad alzare la coppa a 52 anni dalla prima volta. La vittoria per 7-6 ai calci di rigore contro il Genoa allo ...

DIRETTA/ Bologna Genoa - risultato 0-0 - streaming Video Rai : Bianchi impegna Fantoni : DIRETTA Bologna Genoa: cronaca live della finale del Torneo di Viareggio Cup 2019. Segui la partita in DIRETTA streaming video.

Strage Bologna - in un Video sembra presente Bellini - un ex membro di Avanguardia Nazionale : In un fotogramma estratto da un filmato in super 8, risalente alla drammatica mattina del 2 agosto 1980, sembrerebbe che Paolo Bellini, ex membro di Avanguardia Nazionale, fosse presente alla stazione di Bologna. Bellini era stato prosciolto, ma ci sarebbero delle intercettazioni che rendono la questione ben più complessa rispetto a quanto si è sempre creduto. La Procura di Bologna ha chiesto ora la revoca del proscioglimento per l'uomo, così da ...

DIRETTA CLUB BRUGGE BOLOGNA/ Streaming Video Rai : il precedente nel girone : Torneo di Viareggio Cup 2019, DIRETTA CLUB BRUGGE BOLOGNA: cronaca live della partita valida per la semifinale. Segui la partita in DIRETTA Streaming video.

Shawn Mendes : i fan italiani hanno un posto speciale nel suo cuore e questo Video fatto al concerto di Bologna lo dimostra : Aww <3 The post Shawn Mendes: i fan italiani hanno un posto speciale nel suo cuore e questo video fatto al concerto di Bologna lo dimostra appeared first on News Mtv Italia.

DIRETTA BOLOGNA DUKLA PRAGA/ Streaming Video Rai : il cammino delle squadre : Viareggio Cup 2019, DIRETTA BOLOGNA DUKLA PRAGA: cronaca live della partita valida per gli ottavi di finale. Segui la partita in DIRETTA Streaming video.

Video/ Torino Bologna - 2-3 - : highlights e gol della partita - Serie A - : Video Torino Bologna, -,: highlights e gol della partita di Serie A, anticipo serale della 28giornata. Le immagini salienti dallo stadio Olimpico.

