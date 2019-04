Pressione fiscale | nel 2019 salirà al 43%

Pressione fiscale in aumento. Nel 2019 l'asticella sfiora il 43% : Nel dicembre scorso - afferma il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo - il Ministero dell'Economia aveva previsto una crescita dell'1 per cento del Pil che avrebbe contribuito a far salire di ...

Pressione fiscale - Cgia : si rischia aumento fino al 43% : Il drastico taglio delle stime del Pil italiano per il 2019, +0,1%, come confermato da ultimo anche da Moody’s, fa il paio con la difficoltà di tenere i nostri conti pubblici in ordine e in linea con le regole Ue. Secondo Confindustria di fronte alla crescita zero prospettata, le alternative per il 2020 sono due: aumento dell'Iva o del deficit pubblico.Ecco perché siamo di fronte a quello che la Cgia, la Confederazione artigiani e piccole ...

Tasse - Pressione fiscale in aumento nel 2019 : ecco quanto e perché : ... 5,6 miliardi,, sulle imprese in generale, 2,4 miliardi,, sul settore del gioco d'azzardo, 2,1 miliardi,, sui grandi gruppi dell'economia digitale, 1,3 miliardi,, sui consumatori, 0,6 miliardi, e ...

Pressione fiscale aumenterà nel 2019 : quanto e perché : Altre tasse introdotte, come la web tax e i maggiori prelievi dai giochi d'azzardo, sono in linea con la politica dei partiti di governo. Per la precisione, nel 2019 le entrate aggiuntive, escluse le ...

Tasse : 'Autonomia regioni aumenterà la Pressione fiscale sugli italiani' : Il secondo comma, fatto inserire in fretta e furia dal ministero dell'Economia, prevede invece che dall'applicazione dell'intesa 'non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza ...

Tria da Governo impegno per graduale riduzione Pressione fiscale : Giovanni Tria: "L'impegno del Governo e' orientato verso la graduale riduzione delle pressione fiscale e dell'incidenza del carico fiscale sui