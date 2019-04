Ibrahimovic trascina i Galaxy con due rigori | il secondo è un’opera d’arte VIDEO

calcioweb.eu

(Di lunedì 1 aprile 2019) Nella notte si è giocato in MLS. In campo anche i Los Angelesdi Zlatan, vittoriosi per 2-1 contro i Portland Timbers. Protagonista lo svedese, che con una doppietta "di rigore"i suoi verso i tre punti: tre vittorie ed un pari per inelle prime quattro partite di campionato, quattro punti dalla capolista ma anche una gara in meno.Ilrigore di Ibra è un'opera d'arte, il cucchiaio con cui batte il portiere avversario è decisivo ai fini del risultato finale. Ecco ilAlways putting on a show, that @Ibra official pic.twitter.com/Mr092DL0l2— LA(@LA) 1 aprile 2019

