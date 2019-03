Europarlamentarie 5S, "promossi" in 200 Erano partiti in 2600, ora sono 200 i candidati M5S passati al secondo turno delle Europarlamentarie, la selezione online per il voto europeo. L'annuncio sul blog delle Stelle. "Persone di altissimo livello e tutti incensurati",il commento. Tra i candidati che hanno superato la selezione ci sono il giornalista Dino Giarrusso e il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin. Sono 120 i candidati per le circoscrizioni Nord Ovest, Nord Est e Centro, 60 per il Meridione, 20 per la circoscrizione Isole.(Di domenica 31 marzo 2019)