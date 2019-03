Stato di agitazione per 140 precari negli ospedali di Vimercate | Seregno | Carate e

Sirti : Palermo - sospeso Stato agitazione lavoratori : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - sospeso lo stato di agitazione dei lavoratori della Sirti. Lo ha deciso l'assemblea unitaria dei lavoratori del sito Sirti di Carini, che si è riunita per valutare gli esiti dell'incontro di venerdì scorso in Assolombarda con i sindacati, in cui l'azienda ha fatto diet

Geotermia : Stato di agitazione contro i tagli agli incentivi - lettera al Prefetto di Siena : stato di agitazione in Enel Green Power per la decisione del governo di escludere dagli incentivi la Geotermia. Lo annunciano le segreterie di Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil della Toscana in ...

Caos Rivieracqua - i sindacati proseguono lo Stato d'agitazione - la società sul depuratore : "Lavori portati a termine entro la prossima ... : La verità è che il cda ha presentato il 1 febbraio un piano industriale per cercare di raddrizzare la situazione economica, politica e gestionale della società portando in tribunale per ottenere un ...

Operai senza stipendio - oggi in Stato d'agitazione ad Agrigento : La Fisascat Cisl ha proclamato per oggi lo stato di agitazione dei lavoratori addetti alle pulizie degli uffici postali della provincia di Agrigento e chiede alla Prefettura l'attivazione delle ...

Stato di agitazione personale Teateservizi : chiuso il tavolo di conciliazione in Prefettura : Incontro in Prefettura questa mattina sullo Stato di agitazione del personale dell'azienda partecipata Teateservizi. Al tavolo erano presenti le segreterie territoriali di CGIL, CISL e CONFSAL, oltre ...

Stato di agitazione operatori Tech Servizi : sciopero revocato : Stato di agitazione degli operatori della Tech Servizi. Il Commissario straordinario di Vittoria incontra le parti e lo sciopero viene revocato