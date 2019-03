Formula Uno: Hamilton vince Gp Bahrain

Lewis(Mercedes) si aggiudica il Gp del,seconda gara del Mondiale.L'iridato precede il compagno di squadra Bottas, che conserva la leadership in classifica,e lo sfortunato Leclerc (Ferrari).Poi Verstappen e Vettel Al via Vettel brucia il poleman Leclerc Al 6° giro il monegasco passa a condurre,davanti al tedesco.Al 38°giro Vettel va in testacoda e perde posizioni. Davanti Leclerc sembra imprendibile, ma nel finale accusa problemi al motore. E al 48° giro viene sorpassato dache va a centrare il 74° successo.(Di domenica 31 marzo 2019)