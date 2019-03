Ferrari | incubo in Bahrain | Leclerc rompe sul più bello | vince Hamilton

Finalmente ecco la vera Ferrari. Leclerc in pole - l'incubo di Seb : Quando John Elkann e Louis Camilleri, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Ferrari, hanno compreso che solo dei pazzi non avrebbero seguito il testamento sportivo lasciato da Sergio Marchionne, quel giorno, Sebastian Vettel ha capito prima di tutti che il 2019 sarebbe stato un inferno. Tra le volontà del manager italo-canadese scomparso la scorsa estate c'era infatti di vedere al più presto in gara al volante della Rossa ...

VIDEO F1 - Highlights e sintesi GP Australia 2019 : Bottas e Mercedes inavvicinabili - inizio da incubo per la Ferrari : Il primo GP del Mondiale 2019 di Formula Uno è territorio di conquista per la Mercedes di Valtteri Bottas. Il finlandese della Stella a tre punte domina letteralmente il GP d’Australia precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton e un eccellente Max Verstappen sulla Red Bull. Giornata complicata, invece, per la Ferrari che finisce fuori dal podio con il tedesco Sebastian Vettel (quarto) e il monegasco Charles Leclerc (quinto). Una Rossa ...