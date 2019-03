Campionati Europei di karate – Ultima giornata positiva per l’Italia | arrivano un argento

Campionati Europei di karate - tutto pronto per la rassegna di Guadalajara : 22 azzurri al via : La Nazionale Italiana proverà quantomeno ad eguagliare l’eccezionale risultato della scorsa edizione terminata con 3 ori, 2 argenti e 5 bronzi Prende il via oggi la 54ª edizione dei Campionati Europei di karate a Guadalajara, in Spagna. La Nazionale italiana schiera 22 azzurri suddivisi nelle due specialità per cercare di confermare l’eccezionale risultato della scorsa edizione terminata con 3 ori, 2 argenti e 5 bronzi. Alla ...

Tiro a segno – Campionati Europei a 10 metri - doppia medaglia per gli azzurri oggi a Osijeck : Il bronzo porta la firma di Giuseppe Giordano nella pistola ad aria compressa, Petra Zublasing e Marco Suppini invece centrano l’argento nella mixed di carabina Doppio successo per la squadra azzurra ai Campionati Europei a 10 metri in corso a Osijeck, in Croazia. La prima medaglia di oggi è arrivata grazie alla prestazione di Giuseppe Giordano (Esercito) che ha conquistato il bronzo nella pistola ad aria compressa maschile, ...

Atletica – Campionati Europei indoor : domani il via a Glasgow - tredici azzurri nella prima giornata di gare : Il primo italiano a scendere in pista sarà Marcell Jacobs nelle qualificazioni del salto in lungo, poi tutti gli altri Iniziano domani i Campionati Europei indoor di Glasgow. Il primo azzurro in gara sarà Marcell Jacobs, impegnato alle 11:03 italiane nella qualificazione del salto in lungo. I 14 atleti iscritti cercheranno la misura limite per il passaggio del turno, fissata in 7,95, o comunque un piazzamento nei primi otto, sufficiente ...

Allarme Chievo : è la peggiore squadra dei primi 5 Campionati europei : I peggiori dei migliori. Considerando i cinque maggiori campionati europei di calcio, il Chievo Verona risulta la peggiore squadra in termini di risultati e la seconda peggiore in termini di forma a ...

Scherma - Campionati Europei Cadetti e Giovani 2019 : l’Italia arriva in doppia cifra. Bronzo per le sciabolatrici : L’Italia va in doppia cifra ai Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Foggia. Nella quarta giornata della rassegna continentale, è arrivata la medaglia di Bronzo nella prova a squadre di sciabola femminile Cadetti. Il quartetto composto da Gaia Pia Carella, Bronzo nell’individuale, Benedetta Fusetti, Federica Guzzi Susini e Lucrezia Del Sal, ha superato nella finale per il Bronzo nettamente la Turchia con il ...

Atletica – Campionati Europei Indoor : tutto pronto a Glasgow - tante le stelle presenti alla rassegna continentale : Ben 49 stati rappresentati, compresa la delegazione degli Authorized Neutral Athletes (ANA), per un totale di oltre 630 iscritti, di cui 27 azzurri lI più bel salotto del continente si ritrova a Glasgow per gli Europei Indoor, da venerdì 1° a domenica 3 marzo, a distanza di 29 anni dalla prima edizione in terra di Scozia. Ben 49 stati rappresentati, compresa la delegazione degli Authorized Neutral Athletes (ANA), per un totale di oltre 630 ...

Sitting Volley – Qualificazioni Campionati Europei - l’Italia non riesce a staccare il pass per la fase finale : Nella giornata conclusiva i ragazzi di Emanuele Fracascia hanno perso con la Lituania 1-3, fallendo la qualificazione alla fase finale di Budapest Nel torneo di qualificazione ai Campionati Europei di Sitting Volley la nazionale italiana maschile si è classificata al 5° posto, non riuscendo a ottenere il pass per la fase finale che si svolgerà a Budapest dal 13 al 19 luglio. Nella giornata conclusiva i ragazzi di Emanuele Fracascia hanno ...

Sitting Volley - torneo di Qualificazione ai Campionati Europei : sconfitta all’esordio per l’Italia : Sitting Volley – torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Maschili, Nazionale italiana sconfitta all’esordio Comincia in salita il torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Maschili per la Nazionale Italiana in corso di svolgimento a Porec, Croazia. I ragazzi di Emanuele Fracascia nel loro match d’esordio hanno ceduto alla Slovenia con il punteggio di 3-1 (25-12, 25-15, 23-25, 25-15) al termine di un match che, ...

Atletica – Campionati Europei Indoor - la lista dei 27 azzurri convocati per la rassegna di Glasgow : Quattordici uomini e tredici uomini formeranno la squadra azzurra che parteciperà alla 35ª edizione della rassegna continentale di Glasgow Il Direttore Tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei Indoor in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo 2019. Saranno 27 gli azzurri (14 uomini e 13 donne) nella 35esima edizione della rassegna continentale al ...

Sitting Volley – Qualificazioni Campionati Europei : il calendario dell’Italia : Sitting Volley: gli azzurri a Porec per il torneo di qualificazione ai Campionati Europei La nazionale maschile di Sitting Volley ha raggiunto oggi Porec (Croazia), sede di gioco del torneo di qualificazione ai Campionati Europei 2019 che si svolgeranno a Budapest dal 13 al 19 luglio. La competizione metterà in palio due posti per la rassegna continentale: al termine di tutti gli incontri, girone unico con formula del round robin, si ...

CIES - i club che lanciano più talenti nei top Campionati europei : Il CIES Football Observatory ha realizzato un’interessante analisi – che prende in considerazione gli ultimi 5 anni – sul contributo dato dai club ai 5 migliori campionati europei (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1). In che modo? Il CIES ha stilato una graduatoria delle società sulla base dei minuti disputati in questi […] L'articolo CIES, i club che lanciano più talenti nei top campionati europei è stato realizzato da ...

Atletica - Campionati Italiani indoor 2019 : i minimi ed il regolamento di qualificazione agli Europei. Gli azzurri già qualificati : Gli Europei indoor 2019 di Atletica leggera si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Nel weekend del 15-17 febbraio andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti al Palaindoor di Ancona, sarà l’ultima occasione per gli azzurri di realizzare il minimo richiesto per partecipare alla rassegna continentale. La FIDAL ha precisato che gli atleti dovranno avere realizzato la performance voluta dalla EA ma durante il periodo ...

Tiro con l’arco – Campionati Europei Indoor di Samsun : i convocati azzurri per la trasferta in Turchia : Sono 24 gli azzurri convocati per la prima trasferta internazionale del 2019 Scelta la Nazionale che parteciperà ai Campionati Europei Indoor di Samsun, in Turchia. In totale saranno 24 gli arcieri azzurri in gara che partiranno subito dopo aver preso parte ai Tricolori Indoor che si disputeranno a Rimini dal 22 al 24 febbraio. L’Italia avrà il difficile compito di difendere il primo posto nel medagliere grazie ai 6 ori, 2 argenti e ...