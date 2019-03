Meteo | si apre un week-end piu' che stabile | ma il cambiamento e' confermato!

Meteo : domani la settimana si apre con nuovo maltempo al sud. Torna la neve in collina : [flowplayer id="139312"] A distanza di poco più di 24 ore dalla rapida irruzione fredda che ha colpito il sud, dove è caduta decisamente tanta neve in Appennino, una nuova perturbazione...

Allerta Meteo Veneto : arriva la neve - la Regione apre la Sala Operativa : Da stanotte fino a domenica 3 febbraio sono previste forti nevicate sulle montagne venete. Il che è un bene per la stagione sciistica ma aumenta anche il fattore di rischio valanghe, già elevato a causa della caduta di migliaia di alberi in seguito all’ondata di maltempo dello scorso autunno. Per questo la Regione ha deciso di mantenere Operativa la Sala di coordinamento regionale in emergenza (Corem), per garantire un monitoraggio ...