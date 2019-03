corrieredellosport

(Di sabato 30 marzo 2019) ANSA, - ROMA, 30 MAR - La prima fase della presentazione delle domande per ildi cittadinanza ha fatto registrare 500mila istanze presentate ai Caf, cui si aggiungono circa 100mila ...

contribuenti : A marzo in 600mila ai Caf per il reddito - ansa_economia : A marzo in 600mila ai Caf per il reddito. Italiani il 91%. Al Centro più anziani e stranieri,giovani a Sud #ANSA - fabbri333 : A marzo in 600mila ai Caf per il reddito - Ultima Ora - ANSA -