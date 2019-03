Viminale | Per Ue la Libia può soccorrere i migranti

Il Viminale non sarà parte civile nel processo contro Montante : "Il perchè? Chiedete a Conte" : Ancora un capitolo si va ad aggiungere alla vicenda Montante . Secondo quanto comunicato, infatti, il ministero dell Interno voleva costituirsi parte civile nel processo contro l'ex presidente di ...

SeaWatch come Diciotti : un nuovo caso di sequestro di persona preoccupa il Viminale : Furono dodici, lunghissimi giorni quelli trascorsi dai 47 migranti a bordo della nave SeaWatch davanti al porto di Siracusa. Solo il 31 gennaio 2019 arrivò il permesso allo sbarco a Catania. Adesso i ...

Ramy e Adam oggi al Viminale. Inizia l'iter per la concessione della cittadinanza italiana : E' il giorno di Rami al Viminale. non da solo, insieme a lui Adam il compagno che con lui chiamo' i soccorsi durante il dirottamento dell'autobus mercoledì scorso. proprio oggi verrà avviato per loro ...

Il Viminale prepara una stretta sulle patenti per pullman : Una circolare ministeriale chiede maggiori controlli e un raccordo operativo con le motorizzazioni civili

Maggiori controlli sulle licenze di chi trasporta persone : la circolare del Viminale : Una stretta sulla sicurezza, Maggiori controlli e raccordo operativo con le motorizzazioni civili. È il senso della circolare inviata questa mattina a tutti i prefetti dal capo di gabinetto del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.Nel documento si richiama alla puntuale applicazione della normativa vigente - che prende spunto dalla drammatica vicenda di due giorni fa nel Milanese, con uno scuolabus con a bordo 51 ragazzi ed anche ...

Bus incendiato a Milano - Viminale pronto a dare cittadinanza a Rami. Di Maio : “Ha rischiato la sua vita per i compagni” : Il governo ha deciso di concedere la cittadinanza italiana per meriti speciali aRami Shehata, il ragazzino-eroe che per primo mercoledì è riuscito a dare l’allarme e avvertire i carabinieri di quanto stava accadendo a bordo del bus dirottato e poi incendiato dall’autista Sy sulla Paullese. Una decisione che era stata sollecitata in mattinata dal vicepremier Luigi Di Maio e che ha trovato il plauso anche del ministro ...

Autobus in fiamme a Milano - Viminale a lavoro per togliere la cittadinanza italiana all'autista - Sky TG24 - : Il ministero dell'Interno lavora per verificare la possibilità di revocare la cittadinanza a Ousseynou Sy, l'uomo di origine senegalese che ha dirottato e bruciato un pullman di studenti nel Milanese.

Denunciò Salvini per le divise. Sindacato pro-migranti occupa il Viminale : Costantino Saporito, coordinatore nazionale Usb dei pompieri, aveva già denunciato il ministro Matteo Salvini perché solito indossare la divisa dei pompieri. Il sindacalista dei vigili del fuoco, ieri, ha però deciso di "occupare" il Viminale in segno di protesta. Per questo è stato denunciato e per ore è rimasto lì dandosi il cambio con altri colleghi."Mentre a livello nazionale USB viene convocata dal governo ai tavoli confederali, i singoli ...

Perché il Viminale ha espulso dall'Italia l'ex imam di Vercelli : L'uomo è stato rimpatriato ieri dalla frontiera aerea di Milano/Malpensa, con volo diretto a Casablanca (Marocco)

Migranti - il braccio di ferro tra Salvini e Mare Jonio è il banco di prova della nuova direttiva. Tavolo permanente al Viminale : Cronaca Migranti, la Mare Jonio a Lampedusa nonostante il divieto. Salvini: "E' favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" di GIORGIO RUTA, A BORDO della NAVE Mare Jonio, Nell'impossibilità di ...