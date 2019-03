Under 21 | a Trieste parte il “countdownclock”

calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) E’ stato attivato in mattinata presso piazza Unita’ d’Italia ail “countdownclock” dei Campionati Europei Uefa21, la competizione si disputerà tra il 16 ed il 30 giugno e si terranno per la prima volta in Italia e a San Marino. Come riporta una nota l’orologio – alimentato a pannelli solari – da’ la possibilità a passanti, appassionati, visitatori, turisti e a tutti gli interessati di scattare foto o selfie personalizzati con le gigantografie di alcuni calciatori che indossano le maglie di Germania e Spagna. Inoltre viene ricordato come il Nereo Rocco diospiterà ben tre incontri del girone B: Serbia-Austria (lunedi’ 17 giugno alle ore 18.30); Germania-Serbia (giovedi’ 20 alle ore 21.00) e Danimarca-Serbia (domenica 23 giugno alle 21.00).Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per ...

ComunediTrieste : -79 giorni, è partito l’orologio con il countdown per i Campionati Europei #UEFA Under 21 che si terranno in Italia… - TriesteCafe : L’Europeo Uefa Under 21 è sempre più vicino, Trieste è ormai quasi pronta a tutti gli effetti per ospitare questo m… - JulianRoss79 : Dai, ristrutturate San Siro e l'Inter viene a giocare a Trieste per 3 anni. 25mila posti, appena rimesso a nuovo per gli Europei Under 21. -