' S Siro nel cuore | aspetto stadio nuovo'

Agnelli : “San Siro storico - ma serve un impianto moderno” : Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, dà un consiglio a Inter e Milan per quanto riguarda il futuro dello stadio “Meazza” all’evento ‘Il Foglio a San Siro‘: “San Siro è un pezzo della storia italiana ma fa sentire la sua età, se dovessi scegliere io vorrei uno stadio moderno e completamente nuovo. Non si può essere nostalgici quando si guarda a quelle che sono le innovazioni e le migliori ...

Agnelli : “San Siro? Giusto demolirlo - serve modernità” : Andrea Agnelli, intervenuto ai microfoni di “JTV” ha colto l’occasione per esprimere il suo punto di vista su San Siro e sull’idea di demolizione dell’impianto per far spazio ad un nuovo stadio più moderno. Il presidente bianconero sembrerebbe esser totalmente d’accordo su questa possibilità. Leggi anche: Infortunio Ronaldo, CR7 vola a Barcellona: i nuovi tempi […] More

Agnelli : "Giusto demolire San Siro - ma Inter e Milan dovrebbero avere due stadi diversi" : Se torna con l'Ajax? Lui è il migliore al mondo e averlo in campo è qualcosa in più, un infortunio muscolare seppur lieve è da curare attentamente e vanno tutelati i due mesi e mezzo restanti e non ...

Agnelli e la mentalità imprenditoriale : “San Siro è storico - ma io lo abbatterei” : Si fa un gran parlare dell’abbattimento dello stadio Meazza in San Siro, senza però fare una valutazione imprenditoriale a tutto tondo San Siro è un pezzo della storia italiana ma fa sentire la sua età, se dovessi scegliere io vorrei uno stadio moderno e completamente nuovo”. E’ il consiglio del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, a Inter e Milan per quanto riguardo il futuro dello stadio ‘Meazza’. ...

Il sindaco di MIlano Sala rassicura il Cio su San Siro : “La cerimonia delle Olimpiadi Invernali 2026 sarà nella nuova struttura” : Una nuova storia potrebbe essere scritta a MIlano, riguardo lo stadio San Siro. Come emerso negli ultimi giorni, Inter e Milan sembrano ormai aver condiviso l’idea di dover costruire un nuovo impianto in cui possano giocare entrambe le squadre. Una decisione che non riscontra da parte dell’ex n.1 nerazzurro Massimo Moratti il consenso: “Mi spiace davvero che si stia pensando di abbattere San Siro, per una doppia ragione: la prima ...

Inter-Milan : nuovo stadio nel 2023 - non si chiamerà Meazza. San Siro demolito : UNA SETTIMANA, POI IL 2023 COME DATA D'ESORDIO - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport al Comune di Milano saranno presentati i progetti per la realizzazione della nuova opera soltanto ...

Nuovo San Siro - Antonello (AD Inter) : “A breve comunicheremo la nostra scelta riguardo lo stadio” : “A breve comunicheremo al Comune quale sarà la scelta di Inter e Milan per quanto riguarda lo stadio”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, intervistato da Sky Sport. Che prosegue: “Stiamo lavorando a questo progetto insieme al Milan e riteniamo che lo stadio di proprietà possa essere uno degli asset fondamentali per la crescita dei club stessi. Inter e Milan stanno lavorando ...

Inter - Antonello in esclusiva : 'Presto la proposta al comune per San Siro con il Milan' : Parola di Alessandro Antonello , amministratore delegato dell'Inter che " in esclusiva ai microfoni di Sky Sport " ha fatto il punto sui progressi del progetto. "Noi come Inter " ha detto Antonello - ...

Tiziano Ferro ricorda il duetto con Laura Pausini a San Siro - l’amicizia che ci manca nel mondo della musica : Tiziano Ferro ricorda il duetto con Laura Pausini in Non me lo so spiegare attraverso un breve video condiviso sui social. I due erano allo Stadio San Siro di Milano quando duettavano live sulle note di una delle canzoni più apprezzate della discografica di Tiziano Ferro. Ad anni di distanza da quel piovoso giorno, Tiziano Ferro scrive: "Bellissimi ricordi!" e condivide l'emozione del duetto allo Stadio Meazza. Era il 2007 quando Laura ...

Parcheggi e viabilità a Milano - San Siro - nel corso di Inter-Eintracht di Europa League : Si riparte dallo 0-0 maturato a Francoforte, primo atto degli ottavi di Europa League in attesa del ritorno a San Siro giovedì alle 21.00 . A preoccupare l'Inter e la città di Milano, nelle ore ...

Inter e Milan - più di 60mila spettatori a San Siro nel 23% delle partite : Poco più di una partita ogni cinque: è questa la media con cui Inter e Milan hanno raccolto più di 60mila spettatori a San Siro dal 2000 ad oggi. Secondo i dati di Stadiapostcards.com, rielaborati da CF – Calcio e Finanza, infatti, dalla stagione 2000/01 al 2018/19 Inter e Milan hanno disputato rispettivamente 353 e […] L'articolo Inter e Milan, più di 60mila spettatori a San Siro nel 23% delle partite è stato realizzato da Calcio e ...

Nuovo San Siro : l'apertura forse nel 2023 - potrebbe essere uno dei migliori stadi europei : Milan e Inter si affronteranno il 17 marzo a San Siro - ma potrebbe essere una delle ultime puntate del Derby della Madonnina allo stadio storico. Lo stadio San Siro fu costruito nel 1926 e fu supervisionato dall'allora presidente rossonero Piero Pirelli. L'edizione di lunedì di La Repubblica afferma che i rossoneri "hanno pienamente abbracciato l'idea di costruire un Nuovo stadio" e che il futuro del principale stadio di Milano è molto incerto ...

Milan - la difesa è super : nel 2019 non ha mai preso gol a San Siro : La miglior difesa , alla fine, è la difesa. Una banalità nel calcio, soprattutto in quello italiano, ma spessissimo chi subisce di meno finisce per ritrovarsi più in alto in classifica. La parabola ...

Inter - Antonello spinge per il nuovo San Siro : "Facciamolo in tempi brevi" : Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, 53 anni. GETTY "Siamo consapevoli di vivere un momento non felice, ma la squadra ha il carattere per uscirne". L'amministratore delegato dell'...