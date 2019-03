Pallavolo Serie A – Sbertoli carica Milano | “a Modena con il coltello fra i denti”

sportfair

(Di venerdì 29 marzo 2019) La Revivre Axopowerpronta alla sfida contro: Riccardosuona lain vista di Gara-1 Dal 13 gennaio al 30 marzo, passando per il 24 gennaio: 76 giorni dividono queste due date, intervallate dal ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, in cuisi ritroveranno nuovamente faccia a faccia. Questa volta non per scrivere la storia in una partita di regular season in Superlega, ma per iniziare il confronto nei quarti di finale dei Play Off Scudetto Credem Banca che metterà in palio l’accesso alle semifinali. Si comincerà con Gara 1, in programma domani alle ore 18.00 al PalaPanini di(diretta televisiva su Raisport), e saranno fin da subito emozioni a ripetizione per un match che mette di fronte la quarta contro la quinta in classifica.La Revivre Axopower, guidata da coach Giani, nel corso del campionato ci ha provato fino ...

