Milan | ' rischio' André Silva | ha 10 partite per convincere Monchi

Risultati Eurolega – 29ª giornata amara per l’Olimpia Milano : Playoff sempre più a rischio - pesante ko col Fenerbahce : Strada tutta in salita per l’Olimpia Milano: Playoff sempre più lontani per il team di Pianigiani dopo il ko contro il Fenerbahce: i Risultati della 29ª giornata La 29ª giornata di Eurolega ha regalato ancora una volta tanto spettacolo, tra splendide vittorie e pesantissime sconfitte. Il Real Madrid ha trionfato di un solo punto, 73-74, in casa del Panathinaikos. Sorride anche il Maccabi Tel Aviv, che ha dominato sul Gran Canaria, ...

Milan : Kessie - oggi le scuse a Gattuso. E con la Samp è a rischio : Franck Kessie, 22 anni. LaPresse Franck Kessie, 22 anni. LaPresse Dopo essersi confrontato con Biglia, Kessie se la vedrà con Gattuso: nel diverbio con il compagno in panchina, nella serata del derby,...

Sampdoria - UFFICIALE : infortunio al ginocchio per Ekdal - Milan a rischio : A fine partita il classe 1989 ha parlato delle sue condizioni a STV Sport: 'Sul ginocchio ho due profondi tagli che si vedono a occhio nudo. Mi hanno aperto il ginocchio, ho calciato e ho subito ...

Eurolega - 28ª giornata – Una sconfitta che pesa per l’Olimpia Milano : i Playoff adesso sono a rischio - risultati e classifica aggiornata : Amaro ko per l’Olimpia Milano: il team di Pianigiani rischiano di non rientrare nella zona Playoff. I risultati da tutti i campi e la classifica aggiornata dopo la 28ª giornata Si è conclusa la 28ª gionata di Eurolega. Oggi è andata in scena la seconda giornat di sfide del doppio turno di questa settimana. Il Maccabi Tel Aviv ha mandato al tappeto il Khimki, per 71-76, in trasferta. Ai padroni di casa non sono bastati i 17 punti di ...

Milan-Inter - Spalletti in conferenza stampa col rischio esonero : MILAN INTER, Spalletti e il rischio esonero – Potrebbe essere l’ultima conferenza stampa di Luciano Spalletti da allenatore dell’Inter. Il tecnico toscano è dato da molti sulla graticola dopo la cocente eliminazione in Europa League, che fa seguito ad un periodo di forma non entusiasmante, e potrebbe pagare a caro prezzo un’eventuale sconfitta (con brutta […] L'articolo Milan-Inter, Spalletti in conferenza stampa ...

Inter-Eintracht - 14mila tifosi tedeschi a Milano. Città blindata per rischio scontri. FOTO : Inter-Eintracht, 14mila tifosi tedeschi a Milano. Città blindata per rischio scontri. FOTO A poche ore dal match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sono migliaia i supporter arrivati dalla Germania per sostenere la propria squadra che sfida i nerazzurri. Imponenti le misure di sicurezza, c’è preoccupazione per la ...

Inter-Eintracht - a Milano 15mila tedeschi : «Rischio elevato» : Per Inter-Eintracht Francoforte, ritorno degli ottavi di Europa League, giovedì a Milano ci saranno 13.500 tifosi tedeschi. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, scrive la Gazzetta dello Sport, ha inserito il match di San Siro tra quelli sotto osservazione, perché «connotato da elevati profili di rischio». I motivi? Il numero dei tifosi, ma anche rivalità e […] L'articolo Inter-Eintracht, a Milano 15mila tedeschi: ...

Milan - derby a rischio per Gattuso : Tutti recuperati... tranne uno. Il Milan arriva al derby da terzo in classifica e con una striscia positiva di cinque vittorie consecutive ma nel match che inaugurà un mese da infarto, con Samp, Juve ...

Sciopero 8 marzo 2019 - oggi treni a rischio. Da Roma a Milano : orari e info utili : Giornata di celebrazioni ma anche di contestazione per la Festa internazionale della donna : lo Sciopero dell' 8 marzo rischia di creare seri disagi soprattutto per chi viaggia, in particolare nelle ...

Sciopero 8 marzo - rischio disagi a Roma e Milano : orari e fasce di garanzia : Sciopero anche nel mondo della Sanità, con molti medici che potranno incrociare le braccia. PREVISTI disagi A Milano Venerdì 8 marzo è previsto uno Sciopero generale nazionale indetto da diverse ...

Milano : al via primo corso rivolto a pmi su gestione rischio chimico (2) : (AdnKronos) - Il corso, che prende avvio oggi e verrà replicato più volte nei mesi a seguire, si svolge presso gli spazi comunali del centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita in viale Gabriele d’Annunzio 15 a Milano: "L’avvio di questo corso -avverte l'assessore Tajani

Milano : al via primo corso rivolto a pmi su gestione rischio chimico : Milano, 25 feb. (AdnKronos) - E' stato presentato questa mattina a Milano il primo corso per la promozione della salute nei luoghi di lavoro con particolare attenzione al rischio chimico e al rischio derivante da lavori in ambienti confinati. Ad illustrare le finalità dell’iniziativa il prefetto di

Milano - a rischio la squadra dei migranti : Milano, 22 febbraio 2019 - migranti che per effetto dei limiti all'iscrizione anagrafica e alla residenza stabiliti dal decreto sicurezza potrebbero trovare ostacoli nell'iscrizione alla Figc. Altri ...

Milano - attiviste di ‘Non una di meno’ : “Diritti conquistati a rischio per ddl Pillon. Problema vero è violenza di genere” : “Il governo afferma che il Problema dell’Italia è la migrazione, ma il vero Problema strutturale della nostra società è quello della violenza di genere”. A un mese dall’8 marzo, questa mattina a Milano le attiviste di “Non una di meno” sono scese in piazza Duomo per lanciare lo sciopero femminista globale. Nel mirino delle attiviste, c’è l’atteggiamento del governo in materia di diritti delle donne e il disegno di legge Pillon: “Dopo le lotte ...