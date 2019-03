Mattarella difende Bankitalia I dubbi sulla commissione d’inchiesta sulle banche

Clima - Mattarella : “I giovani ci ricordano esigenza di difendere l’ambiente” : “Oggi tanti giovani ricordano a tutti, particolarmente a chi ha responsabilità di dirigere, l’ esigenza di difendere il Clima e l’ambiente sulla Terra“: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2018/2019 dell’Università Politecnica delle Marche, nel giorno del Clima te Strike for Future. L'articolo Clima , Mattarella : “I ...

Mattarella difende la legge Merlin : no alle case chiuse : Roma, 8 mar., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , interviene al Quirinale alla celebrazione della Festa della donna e sottolinea con forza il suo no al ripristino delle case ...

8 marzo : Mattarella difende la legge Merlin : Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, difende la legge Merlin e lancia un appello contro la schiavitù sessuale delle donne."Quella legge - afferma Mattarella durante la commemorazione al Quirinale della Festa della donna - fu una tappa importante nel cammino di liberazione della donna". La senatrice che le diede il nome, Lina Merlin , "sarebbe in prima linea contro la tratta di questo nostro tempo". Per questo Sergio ...

Autonomia - l appello di 30 costituzionalisti a Mattarella 'Difendere il ruolo del Parlamento' : ROMA - In un appello al capo dello Stato e ai presidenti di Camera e Senato, trenta costituzionalisti si dicono 'fortemente preoccupati per le modalità di attuazione finora seguite nelle intese sul ...

Di Battista attacca Napolitano - Mattarella lo difende : “Italiani siano riconoscenti” : Sergio Mattarella corre in soccorso del presidente emerito Giorgio Napolitano, e lo chiama al telefono: "Come ieri è stato ricordato al Quirinale, (nella cerimonia sulle Foibe ndr) ha tanto fatto per restituire alla memoria nazionale quei tragici eventi" Il Quirinale ha espresso "al Presidente emerito grande apprezzamento per la sua presidenza, verso cui va la doverosa riconoscenza degli Italiani"Continua a leggere