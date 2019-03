Raggi | identificato e multato lo zozzone che voleva disfarsi del frigorifero

romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Roma – “Ecco un altrobeccato mentre tentava didi un. Gli agenti del nucleo Pics Ambiente, insospettiti da questo incivile che passeggiava nella zona sud-est di Roma, con unnel carrello, lo hanno seguito. I sospetti degli agenti erano fondati: come vedete dalle immagini, dopo pochi minuti il carrello con ile’ stato abbandonato accanto ai cassonetti. Loe’ statocon una sanzione di 600 euro”. Cosi’ su Facebook la sindaca di Roma, Virginia“Voglio ricordare a tutti i romani- ha aggiunto- che i frigoriferi (come vecchie televisioni, computer, stampanti o lampade) rientrano nella categoria dei rifiuti elettronici che, come i rifiuti ingombranti (porte, armadi, cucine, materassi, divani, letti, reti, mobili, arredi, sedie, tavoli), si possono ...