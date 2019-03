Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Le nuoveanticipate tramite quota 100 rappresentano un passo in avanti rispetto alla rigidità presente nell'attuale sistema previdenziale, ma non possono sostituire una riforma più ampia. È questa la sintesi del commento rilasciato nella giornata di oggi dalla piattaforma (composta da Cgil, Cisl e Uil), dopo l'approvazione parlamentare del cosiddetto decretone. Secondo quanto indicato all'interno di una nota congiunta a firma di Roberto Ghiselli, Ignazio Ganga e Domenico Proietti, serve "una vera riforma del sistema", che possa garantire la flessibilità in uscita dal lavoro per tutti.Riforma previdenziale, gli obiettivi da raggiungere con i prossimi interventi Stante la presa di posizione appena descritta, gli obiettivi dei sindacati riguardano un ampio ventaglio di provvedimenti. Dalla pensione per tutti are dai 62 anni all'uscita per i lavoratori che maturano 41 anni ...

ste_calic : Pensioni, il monito delle parti sociali: 'Q100 sia solo un inizio' -