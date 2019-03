Ue | stop plastica monouso dal 2021

A Macerata stop alla plastica : ... nell'ottica di un'economia circolare di recupero, riuso e riciclo». Secondo i dati diffusi dall'Unione, attualmente in Europa sono generati ogni anno 25 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, ...

Rimini dichiara guerra alla plastica : stop nella spiaggia e mense : Rimini dichiara guerra alla plastica e al fumo in spiaggia. La ‘rivoluzione’ arriverà con un’ordinanza balneare che a breve uscirà dal Comune, come ha anticipato lo stesso Palazzo Garampi ad alcune testate locali, e sarà applicata già da questa estate. Si tratta di due divieti studiati nelle scorse settimane e che segnano una svolta ‘green’ per la città romagnola. Due settimane fa infatti il Comune ha annunciato il ...

Rivoluzione Naturasì : stop plastica - ecco gli erogatori d'acqua : Roma, 20 mar., askanews, - Al bando le bottiglie di plastica dagli scaffali, largo a erogatori dell'acqua e a bottiglie di vetro sfuse: alla vigilia dalla Giornata mondiale dell'Acqua, Naturasì ha ...

Puglia - stop alla plastica in spiaggia : primo divieto in Italia : Le spiagge pugliesi stanno per dire addio alla plastica. “Sarà complicato, ma possiamo farlo” aveva annunciato, qualche tempo fa, il governatore della Puglia, Michele Emiliano, e, nei giorni scorsi, con un post su Tweet ha spiegato che la Regione Puglia è pronta ad abolire, fin da subito, dai lidi garganici e salentini la plastica monouso. Così, in anticipo di ben due anni rispetto ai tempi imposti dalla direttiva comunitaria, "il tacco ...

Puglia - stop alla plastica nelle spiagge dalla prossima estate : primo caso in Italia : “Sarà certamente complicato, ma possiamo farlo”. Lo aveva scritto il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che a novembre 2018, in un post, ha annunciato: “Aboliamo la plastica monouso. Subito. La legge pugliese sull’economia circolare e sulla prevenzione dei rifiuti proverà a farlo”. E ora la Regione sarà la prima in Italia a vietare la plastica monouso in spiaggia, dai contenitori alle stoviglie, in anticipo di due anni rispetto ...

Sperlonga vieta la plastica usa e getta Lo stop per hotel - bar e supermercati. : Disco rosso per la plastica usa e getta a Sperlonga, la perla del Tirreno in provincia di Latina. vietato l'utilizzo di buste non biodegradabili negli esercizi commerciali e di generi alimentari. Dall'...

Greenpeace : centinaia di persone manifestano in spiaggia per dire “stop” alla plastica usa e getta [GALLERY] : 1/6 ...

Ambiente - balneatori veneti : stop alla plastica? Ottima idea ma difficile da realizzare : “L’idea di eliminare dalle spiagge l’uso di plastica è davvero bella, da appoggiare incondizionatamente. Però onestamente ritengo che applicarla non sarà affatto semplice, stanti così le cose. Io nel mio stabilimento vendo 600 bottigliette d’acqua al giorno, sono di plastica e devo consegnarle senza tappo. E’ il prodotto più venduto e non ha alternative, visto che da tempo è proibito l’uso delle bottiglie in vetro”. E’ questa l’opinione espressa ...

Ambiente : balneatori veneti - stop alla plastica? Ottima idea ma difficile da realizzare : Venezia, 8 mar. (AdnKronos) - “L’idea di eliminare dalle spiagge l’uso di plastica è davvero bella, da appoggiare incondizionatamente. Però onestamente ritengo che applicarla non sarà affatto semplice, stanti così le cose. Io nel mio stabilimento vendo 600 bottigliette d’acqua al giorno, sono di pla

Ambiente : Ranieri (Unionmare Veneto) - 'sì a stop plastica sulle spiagge ma dal 2020' : Venezia, 8 mar. (AdnKronos) - "Sì allo stop della plastica sulle spiagge. Come categoria siamo ovviamente a favore dell'iniziativa promossa dalla Puglia, che però se è arrivata a questa decisione già per la prossima stagione turistica deve essersi organizzata da tempo per questo cambiamento". Così a

stop a sacchetti e imballaggi Ecco la famiglia che ha dichiarato guerra alla plastica : Varese, fanno la spesarinunciando a sacchettie imballaggi di plastica«Con mezz’ora in piùabbiamo ridottodi 7 volte i nostri rifiuti»

Venezia - stop ai coriandoli di plastica : Venezia, 22 FEB - stop ai coriandoli di plastica al Carnevale di Venezia: il sindaco Luigi Brugnaro ha emanato oggi un'ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale, e in particolare nel centro ...