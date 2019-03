Sla | “i calciatori sono più a rischio Si ammalano due volte di più Insorgenza della

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Le sue origini nonancora note, ma esiste un’associazione tra la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e iprofessionisti, che “simediamente duedi più rispetto alla popolazione generale”. È quanto emerge da un’indagine epidemiologica italiana condotta dai ricercatori dell’Istituto Mario Negri di Milano, coordinati da Ettore Beghi, in collaborazione con l’Ospedale universitario di Novara e l’Istituto superiore di sanità (Iss). I dettagliricerca saranno illustrati a maggio, a Philadelphia (Usa), al meeting annuale dell’American Academy of Neurology.I ricercatori italianipartiti dall’analisi dei nomi deipresenti nelle collezioni degli album di figurine Panini, a partire dalla stagione 1959-1960 fino al 1999-2000. In tutto 23.875 atleti dei campionati di serie A, B e C, che gli studiosi hanno seguito fino al 2016. Nel periodo in ...

