Secondo l' editore di Kotaku PS5 ed Xbox Scarlett saranno più potenti di Stadia

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Recentemente l'diJason Schreirer è intervenuto in una discussione sul forum ResetEra riguardo la prossime console di nuova generazione e le relative potenzialità tecniche. Schreirer ha affermato di essere convinto che PS5 edsupereranno i 10,7 teraflops di, la proposta di Google per il gaming in streaming.Come possiamo leggere nel forum, Schreirer ha dichiarato di essere sicuro che sia Sony che Microsoft punteranno a superare i 10,7 teraflops annunciati dalla grande G per la sua piattaforma streaming. Inoltre pare che la maggioranza dei rumor riguardanti le specifiche delle nuove console non siano affidabili, infattiSchreirer solo un piccolo gruppo di ingegneri sarebbe in possesso dei kit di sviluppo, lo stesso vale per i grandi studi come DICE. Ha poi chiuso la discussione dichiarando che PS5 non uscirà questo autunno.Senza dubbio ...

Eurogamer_it : Secondo l'editore di #Kotaku #PS5 ed #XboxScarlett saranno più potenti di #Stadia